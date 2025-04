Chefe de segurança de Estádios do Chile renuncia ao cargo após confusão e mortes de torcedores em Colo-Colo x Fortaleza

A chefe de segurança de Estádios do Chile, Pamela Venegas, pediu demissão após a confusão que deixou dois torcedores do Colo-Colo mortos aos arredores do Estádio Monumental, antes da partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (10), em Santiago. A confusão, que aconteceu entre torcedores do Colo-Colo e a polícia, vitimou uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13 anos. O jogo foi cancelado pela Conmebol por conta da invasão de torcedores do time chileno ao gramado protestando contra os incidentes.

A informação foi divulgada através de uma coletiva de imprensa cedida após a partida pelo ministro da Segurança Nacional, Luis Cordero.

"Dadas as circunstâncias em que os eventos ocorreram e a maneira como algumas decisões foram tomadas, Pamela Venegas apresentou recentemente sua renúncia, que foi imediatamente aceita", declarou o ministro.

Venegas é uma jornalista chilena que atuava como chefe do Departamento Estádio Seguro, órgão vinculado ao Ministério do Interior e Segurança Pública do Chile. O órgão é responsável por coibir a criminalidade e a violência em partidas de futebol. Ela também já havia trabalhado na Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP).