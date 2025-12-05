Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)
CAMPEONATO UCRANIANO
- 13h | Zorya x Karpaty | OneFootball
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Galatasaray x Samsunspor | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h30 | Wolfsburg x Freiburg | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO – 2ª DIVISÃO
- 14h30 | Fortuna Dusseldorf x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 | Preussen Munster x Hannover | OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA FEMININO
- 14h30 | Al Ahli x Al Qadsiah | Canal GOAT
CAMPEONATO ALEMÃO – 3ª DIVISÃO
- 15h | Rot-Weiss Essen x Stuttgart B | Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS – 2ª DIVISÃO
- 16h | Le Mans x Amiens | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS – 2ª DIVISÃO
- 16h | ADO Den Haag x Emmen | Canal CaloSalvador (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Mainz 05 x Borussia Monchengladbach | Canal GOAT e OneFootball
COPA DA INGLATERRA
- 16h30 | Salford City x Leyton Orient | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 17h | Lille x Olympique de Marseille | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Real Oviedo x Mallorca | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS – 2ª DIVISÃO
- 17h | Hull City x Middlesbrough | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h15 | Benfica x Sporting | ESPN e Disney+
CAMPEONATO NEOZELANDÊS
- 22h | Auckland City x Coastal Spirit | FIFA+
CAMPEONATO JAPONÊS
- 2h | Kashima Antlers x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT
- 2h | Kashiwa Reysol x Machida Zelvia | Canal GOAT
