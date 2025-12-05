Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bafode Diakite, jogador do Lille
Foto: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (5) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5)

CAMPEONATO UCRANIANO

  • 13h | Zorya x Karpaty | OneFootball

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Galatasaray x Samsunspor | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h30 | Wolfsburg x Freiburg | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO – 2ª DIVISÃO

  • 14h30 | Fortuna Dusseldorf x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 | Preussen Munster x Hannover | OneFootball

CAMPEONATO SAUDITA FEMININO

  • 14h30 | Al Ahli x Al Qadsiah | Canal GOAT

CAMPEONATO ALEMÃO – 3ª DIVISÃO

  • 15h | Rot-Weiss Essen x Stuttgart B | Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS – 2ª DIVISÃO

  • 16h | Le Mans x Amiens | SportyNet (TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO HOLANDÊS – 2ª DIVISÃO

  • 16h | ADO Den Haag x Emmen | Canal CaloSalvador (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Mainz 05 x Borussia Monchengladbach | Canal GOAT e OneFootball

COPA DA INGLATERRA

  • 16h30 | Salford City x Leyton Orient | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 17h | Lille x Olympique de Marseille | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Real Oviedo x Mallorca | Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS – 2ª DIVISÃO

  • 17h | Hull City x Middlesbrough | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h15 | Benfica x Sporting | ESPN e Disney+

CAMPEONATO NEOZELANDÊS

  • 22h | Auckland City x Coastal Spirit | FIFA+

CAMPEONATO JAPONÊS

  • 2h | Kashima Antlers x Yokohama F. Marinos | Canal GOAT
  • 2h | Kashiwa Reysol x Machida Zelvia | Canal GOAT
