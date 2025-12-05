Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (5)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (5) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (5), NA NBA
- 21h | Boston Celtics x Los Angeles Lakers | Prime Video e League Pass
- 21h | Orlando Magic x Miami Heat | League Pass
- 21h30 | Atlanta Hawks x Denver Nuggets | League Pass
- 21h30 | Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs | League Pass
- 21h30 | New York Knicks x Utah Jazz | League Pass
- 21h30 | Toronto Raptors x Charlotte Hornets | League Pass
- 21h30 | Detroit Pistons x Portland Trail Blazers | League Pass
- 22h | Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers | League Pass
- 22h | Chicago Bulls x Indiana Pacers | League Pass
- 22h | Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers | League Pass
- 22h | Houston Rockets x Phoenix Suns | League Pass
- 23h30 | Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks | Prime Video e League Pass
