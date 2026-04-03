Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (3)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (3)

Campeonato Inglês (segunda divisão)

8h30 – Middlesbrough x Millwall – Xsports e Disney+

11h00 – Leicester x Preston North End – ESPN 4 e Disney+

11h00 – Oxford United x Hull City – Disney+

16h00 – Coventry City x Derby County – ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

13h15 – Al Ittihad x Al Hazem – Canal GOAT

15h00 – Al Nassr x Al Najma – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Português

14h00 – Vitória de Guimarães x Tondela – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

16h30 – Sporting x Santa Clara – Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

16h00 – Rayo Vallecano x Elche – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

16h00 – Mixto-MT (F) x Internacional (F) – Uol

19h00 – Grêmio (F) x Vitória (F) – N Sports

21h00 – Corinthians (F) x RB Bragantino (F) – TV Brasil

21h00 – Botafogo (F) x Santos (F) – N Sports

Campeonato Francês