Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta (3)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta, 3 de abril de 2026
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta (3) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista os jogos, onde assistir cada um deles e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA (3)
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 8h30 – Middlesbrough x Millwall – Xsports e Disney+
- 11h00 – Leicester x Preston North End – ESPN 4 e Disney+
- 11h00 – Oxford United x Hull City – Disney+
- 16h00 – Coventry City x Derby County – ESPN e Disney+
Campeonato Saudita
- 13h15 – Al Ittihad x Al Hazem – Canal GOAT
- 15h00 – Al Nassr x Al Najma – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Português
- 14h00 – Vitória de Guimarães x Tondela – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 – Sporting x Santa Clara – Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Rayo Vallecano x Elche – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h00 – Mixto-MT (F) x Internacional (F) – Uol
- 19h00 – Grêmio (F) x Vitória (F) – N Sports
- 21h00 – Corinthians (F) x RB Bragantino (F) – TV Brasil
- 21h00 – Botafogo (F) x Santos (F) – N Sports
Campeonato Francês
- 16h45 – PSG x Toulouse – CazéTV
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