Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (14)
Liuê Góis
(Atualizado às 08:18, em 14 de Maio de 2026)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA (14)
COPA DA BÉLGICA (FINAL)
- 10h | Union Saint-Gilloise x Anderlecht | DAZN
CAMPEONATO ESPANHOL
- 14h | Valencia x Rayo Vallecano | ESPN 4 e Disney+
- 15h | Girona x Real Sociedad | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 16h30 | Real Madrid x Real Oviedo | ESPN e Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 15h | Al Ettifaq x Al Ittihad | Canal GOAT e Bandsports
- 15h | Al Qadsiah x Al Hazem | Canal GOAT
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
- 16h | Mirassol (F) x Ferroviária (F) | Sportv 2
- 17h30 | RB Bragantino (F) x Corinthians (F) | Record News e HBO Max
- 19h30 | Santos (F) x Palmeiras (F) | Record News, HBO Max e CazéTV
COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)
- 18h | Chapecoense x Botafogo | Sportv e Premiere
- 19h | Confiança x Grêmio | Prime Video
- 19h | Atlético-GO x Athletico-PR | Sportv 2 e Premiere
- 19h30 | Corinthians x Barra-SC | Prime Video
- 20h | CRB x Fortaleza | Prime Video
- 21h30 | Vitória x Flamengo | Sportv e Premiere
