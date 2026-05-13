Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta (14)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 08:18, em 14 de Maio de 2026)
Legenda: Vini Jr possui 21 gols na temporada 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (14) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA (14)

COPA DA BÉLGICA (FINAL)

  • 10h | Union Saint-Gilloise x Anderlecht | DAZN

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 14h | Valencia x Rayo Vallecano | ESPN 4 e Disney+
  • 15h | Girona x Real Sociedad | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 16h30 | Real Madrid x Real Oviedo | ESPN e Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 15h | Al Ettifaq x Al Ittihad | Canal GOAT e Bandsports
  • 15h | Al Qadsiah x Al Hazem | Canal GOAT

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

  • 16h | Mirassol (F) x Ferroviária (F) | Sportv 2
  • 17h30 | RB Bragantino (F) x Corinthians (F) | Record News e HBO Max
  • 19h30 | Santos (F) x Palmeiras (F) | Record News, HBO Max e CazéTV

COPA DO BRASIL (QUINTA FASE)

  • 18h | Chapecoense x Botafogo | Sportv e Premiere
  • 19h | Confiança x Grêmio | Prime Video
  • 19h | Atlético-GO x Athletico-PR | Sportv 2 e Premiere
  • 19h30 | Corinthians x Barra-SC | Prime Video
  • 20h | CRB x Fortaleza | Prime Video
  • 21h30 | Vitória x Flamengo | Sportv e Premiere
