Freira brasileira morre afogada ao tentar salvar companheiras em praia na Itália

Uma freira brasileira morreu afogada enquanto tentava salvar colegas em uma praia em Secília, na Itália. A informação foi confirmada pela agência de comunicação do Vaticano na última terça-feira (12).

Segundo a publicação, Nadir Santos da Silva aproveitava um dia livre com outras freiras das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES) na região litorânea da cidade.

As religiosas estavam em uma área rasa da praia, mas foram surpreendidas por ondas fortes que as arrastaram para o mar.

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"O instinto de cuidado de Irmã Nadir manifestou-se até o último fôlego: ela conseguiu salvar suas irmãs, mas, no esforço extremo, acabou perdendo as forças e não resistiu", disse a agência. A data do incidente não foi informada.

Ainda segundo o comunicado, a freira chegou a ser socorrida por uma das companheiras, mas ela já estava desacordada.

O velório está marcado para esta quinta-feira (14) a cidade de San Giovani La Punta, em Catânia.

Quem era a Irmã Nadir?

Nascida no Interior da Bahia, Nadir Santos da Silva tinha 45 anos e vivia uma vida voltada para Cristo. Aos seis anos, se mudou para São Paulo, onde passou os anos de juventude definindo-se como "punk e anarquista".

A publicação do Vaticano descreve a história de Nadir como "um ícone da misericórdia divina". Segundo a instituição, "a força do Espírito Santo operou nela um profundo caminho de conversão, transformando a rebeldia de outrora em uma entrega total a Deus no Carmelo".

O comunicado também afirmou que, ainda muito jovem, Nadir pensava em dar a vida em nome de Deus. "Assim, já demonstrava o anseio de que a própria morte fosse uma entrega de amor; e, de fato, morreu dando a vida pelo outro, por amor", diz o texto.

"Que sua alma descanse em paz e que seu exemplo desperte em nós a mesma coragem de buscar a santidade sem reservas", finalizou o Vaticano.

*Estagiário sob supervisão do jornalista e editor Felipe Mesquita.