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'Totalmente inaceitáveis', diz Trump sobre condições do Irã para fim da guerra no Oriente Médio

A resposta do presidente norte-americano aumenta a chance de continuidade do conflito.

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Donald Trump é um homem idoso, branco, de cabelo liso branco. Na foto, ele usa terno azul, camisa social branca, gravata vermelha e está com uma expressão séria.
Legenda: Com a recusa de Trump, há a possibilidade de continuação dos conflitos no Oriente Médio.
Foto: MANDEL NGAN/AFP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou, neste domingo (10), "totalmente inaceitáveis" as condições do Irã para o fim da guerra no Oriente Médio, o que aumenta a chance de continuidade do conflito após semanas de negociações.

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gosto. Totalmente inaceitável", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Mais cedo, o Irã respondeu à última proposta de paz de Washington, alertando que não se conteria para reagir a qualquer novo ataque dos EUA nem permitira mais navios de guerra estrangeiros no Estreito de Ormuz.

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O conflito já deixou milhares de mortos, principalmente no Irã e no Líbano.

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No X, o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, comentou: "Nunca nos curvaremos diante do inimigo e, se fala em diálogo ou negociação, isso não significa rendição nem retirada".

Enquanto isso, o premiê israelense Benjamin Netanyahu disse que a guerra com o Irã "não terminou" e que "ainda resta material nuclear" para ser retirado do país. "Ainda há instalações de enriquecimento que devem ser desmanteladas", argumentou.

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Durante o dia, quando alertou os Estados Unidos contra ataques a embarcações nas águas do Golfo, o porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, também afirmou que a moderação do Irã chegou ao fim.

"Nossa moderação terminou a partir de hoje. Qualquer ataque contra nossas embarcações desencadeará uma resposta iraniana forte e decisiva contra navios e bases americanas", escreveu ele no X.

Vários alvos no Golfo foram atingidos por ataques neste domingo, incluindo um cargueiro que navegava em direção ao Catar.

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