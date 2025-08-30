Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Trump visto saindo da Casa Branca
Legenda: Publicações na internet teriam iniciado o boato na madrugada deste sábado (30)
Foto: AFP

A informação que circula nas redes sociais de que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, teria morrido, é falso. 

Segundo o portal de notícias g1, Trump foi visto na manhã deste sábado (30), pela Agência France-Presse (AFP). A imagem mostra o presidente junto à neta, Kai Trump, saindo da Casa Branca em uma comitiva presidencial com destino ao campo de golfe Trump National, em Sterling, Virgínia

Veja também

teaser image
Negócios

Brasil estuda responder a Trump com tarifas recíprocas

teaser image
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Boato começou com publicações na internet na madrugada deste sábado (30)

O boato da morte de Trump teria iniciado a partir de publicações que circulam desde a madrugada deste sábado (30). As supostas evidências do falecimento seriam:

  • A agenda esvaziada do presidente neste fim de semana;

  • A falta de declarações públicas do republicano desde terça-feira;

  • A foto de um hematoma na mão de Trump, viralizada nesta semana, sugerindo um grave problema de saúde;

  • A bandeira americana em frente a Casa Branca a meio-mastro desde a última terça-feira, ação que, supostamente, só aconteceria quando um presidente morre ou quando o país está em luto oficial.

Segundo a correspondente da Globo em Washington, Raquel Krähenbühl, a agenda do presidente americano já não incluía eventos oficiais neste fim de semana.

Bandeira americana a meio-mastro seria em virtude de ataque em Minneapolis

Um comunicado assinado por Trump, nessa quarta-feira (27), determinou que todos os prédios públicos no território dos EUA tivessem a bandeira americana a meio-mastro

O motivo seria o ataque realizado em Minneapolis, cidade americana no estado de Minnesota. Na ocasião, um atirador abriu fogo em uma igreja. Duas crianças morreram e 17 pessoas ficaram feridas

As bandeiras devem permanecer a meio-mastro até o pôr do sol de domingo (31). Confira trecho do comunicado oficial: 

“Ordeno, por meio deste, que a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada a meio mastro na Casa Branca e em todos os edifícios e terrenos públicos, em todos os postos militares e bases navais, bem como em todos os navios da Marinha do Governo Federal no Distrito de Columbia e em todo o território dos Estados Unidos, incluindo seus territórios e possessões, até o pôr do sol de 31 de agosto de 2025"
Comunicado oficial assinado por Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos

Causa de hematoma na mão de Trump seria excesso de apertos de mão e uso de aspirina

Ainda de acordo com o portal de notícias, o time de comunicação de Trump afirmou que a mancha roxa na mão do presidente se tratava de uma irritação na pele. A condição teria sido provocada pelo excesso de apertos de mão e o uso de aspirina no tratamento cardiovascular do republicano. 

Segundo as informações, Trump foi diagnosticado, em julho, aos 79 anos, com insuficiência venosa crônica. O quadro, mais comum entre pessoas acima de 70 anos, causa inchaço nas pernas e hematomas nas mãos.

 

Assuntos Relacionados
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
Há 49 minutos
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
Há 2 horas
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra ministro de defesa israelense, Israel Katz, ilustrando fala dele em que chama lula de antissemita
Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

Afirmações de Katz são uma reação a saída do Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
pessoas carregam corpo de jornalista, morto em ataque a hospital em gaza. corpo está coberto por lençol branco, com mancha de sangue, e está coberto por colete de imprensa.
Mundo

Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

AFP e Redação
26 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

'Não vou renunciar', afirma diretora do Fed demitida por Donald Trump

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e disse que segue no cargo

Redação e AFP
26 de Agosto de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França
Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação
25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, para matéria sobre presidente norte-americano querer impor tarifa de 200% a país asiático
Mundo

Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas

Diário do Nordeste/AFP
25 de Agosto de 2025
Imagem de níquel para matéria sobre Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel no Brasil para a China
Mundo

Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

Brasil está fechando um negócio de R$ 2,7 bilhões com empresa controlada por estatal chinesa após tarifaço de Trump

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício residencial atingido por uma explosão ou acidente, com parte do prédio danificada e fumaça visível no contexto urbano, sob céu azul com nuvens.
Mundo

Bombardeio israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 20 mortos, incluindo quatro jornalistas

Profissionais atuavam para diferentes veículos da imprensa internacional

Redação e AFP
25 de Agosto de 2025
Vista da Torre Eiffel e do Rio Sena, em Paris, onde quatro corpos foram encontrados boiando
Mundo

Quatro corpos são encontrados no Rio Sena; polícia prende suspeito de ser serial killer

As vítimas eram um francês de 48 anos, dois argelinos de 21 anos e um tunisiano de 26

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de visto dos EUA que agora exigem que redes sociais de estudantes que solicitam o documento estejam abertas
Mundo

EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto

Redação
24 de Agosto de 2025
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Mundo

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Redação
24 de Agosto de 2025