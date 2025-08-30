É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

A informação que circula nas redes sociais de que o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, teria morrido, é falso.

Segundo o portal de notícias g1, Trump foi visto na manhã deste sábado (30), pela Agência France-Presse (AFP). A imagem mostra o presidente junto à neta, Kai Trump, saindo da Casa Branca em uma comitiva presidencial com destino ao campo de golfe Trump National, em Sterling, Virgínia.

Boato começou com publicações na internet na madrugada deste sábado (30)

O boato da morte de Trump teria iniciado a partir de publicações que circulam desde a madrugada deste sábado (30). As supostas evidências do falecimento seriam:

A agenda esvaziada do presidente neste fim de semana;

A falta de declarações públicas do republicano desde terça-feira;

A foto de um hematoma na mão de Trump , viralizada nesta semana, sugerindo um grave problema de saúde;

A bandeira americana em frente a Casa Branca a meio-mastro desde a última terça-feira, ação que, supostamente, só aconteceria quando um presidente morre ou quando o país está em luto oficial.

Segundo a correspondente da Globo em Washington, Raquel Krähenbühl, a agenda do presidente americano já não incluía eventos oficiais neste fim de semana.

Bandeira americana a meio-mastro seria em virtude de ataque em Minneapolis

Um comunicado assinado por Trump, nessa quarta-feira (27), determinou que todos os prédios públicos no território dos EUA tivessem a bandeira americana a meio-mastro.

O motivo seria o ataque realizado em Minneapolis, cidade americana no estado de Minnesota. Na ocasião, um atirador abriu fogo em uma igreja. Duas crianças morreram e 17 pessoas ficaram feridas.

As bandeiras devem permanecer a meio-mastro até o pôr do sol de domingo (31). Confira trecho do comunicado oficial:

“Ordeno, por meio deste, que a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada a meio mastro na Casa Branca e em todos os edifícios e terrenos públicos, em todos os postos militares e bases navais, bem como em todos os navios da Marinha do Governo Federal no Distrito de Columbia e em todo o território dos Estados Unidos, incluindo seus territórios e possessões, até o pôr do sol de 31 de agosto de 2025" Comunicado oficial assinado por Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

Causa de hematoma na mão de Trump seria excesso de apertos de mão e uso de aspirina

Ainda de acordo com o portal de notícias, o time de comunicação de Trump afirmou que a mancha roxa na mão do presidente se tratava de uma irritação na pele. A condição teria sido provocada pelo excesso de apertos de mão e o uso de aspirina no tratamento cardiovascular do republicano.

Segundo as informações, Trump foi diagnosticado, em julho, aos 79 anos, com insuficiência venosa crônica. O quadro, mais comum entre pessoas acima de 70 anos, causa inchaço nas pernas e hematomas nas mãos.