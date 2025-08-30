Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Escrito por
e
(Atualizado às 12:56)
Mundo
Deportados entrando em avião
Legenda: O programa de devoluções em larga escala tem sido dificultado por várias decisões judiciais,
Foto: Divulgação/Casa Branca

A juíza federal Jia Cobb bloqueou o procedimento acelerado de expulsão de migrantes dos Estados Unidos sem uma audiência em um tribunal, um revés para o plano de deportações em larga escala promovido pelo presidente Donald Trump.

O procedimento, denominado "expulsão acelerada", tem sido utilizado pelo governo republicano para devolver rapidamente os migrantes detidos perto da fronteira com o México, caso tenham entrado nos Estados Unidos nas duas semanas anteriores.

Veja também

teaser image
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

teaser image
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

teaser image
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Contudo, desde sua chegada ao poder em janeiro, a administração Trump generalizou sua aplicação a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos.

A juíza bloqueou, em um texto publicado na sexta-feira, a ampliação da aplicação do procedimento, argumentando que a medida poderia levar à expulsão de pessoas "de maneira equivocada", sem nenhum processo legal e, em particular, sem a possibilidade de demonstrar que estão há mais de dois anos nos EUA.

Ao generalizar a aplicação, "o governo utiliza um argumento realmente surpreendente: aqueles que entraram ilegalmente no país não têm direito a nenhum processo sob a Quinta Emenda (da Constituição), e apenas deveriam aceitar qualquer medida concedida pelo Congresso" explicou Jia Cobb.

"Se isso fosse correto, não apenas os não cidadãos, mas todos estariam em risco", acrescentou. A Quinta Emenda da Constituição tem como objetivo proteger as pessoas de qualquer abuso de autoridade por parte do governo em um procedimento judicial.

A juíza Cobb, nomeada pelo ex-presidente democrata Joe Biden, explicou que o tribunal "não questiona a constitucionalidade da lei de expulsões aceleradas, nem sua aplicação na fronteira".

Ela também invocou um artigo da Constituição que garante que "ninguém será expulso dos Estados Unidos sem a possibilidade, em algum momento, de ser ouvido". Um dos grandes temas da campanha de Trump na disputa pela Casa Branca foi a promessa de expulsar milhões de migrantes sem documentos.

O programa de devoluções em larga escala, no entanto, tem sido dificultado por várias decisões judiciais, em particular porque as pessoas afetadas devem ter o direito a um devido processo respeitado.

1,5 MILHÃO SOB ORDENS DE DEPORTAÇÃO

Em janeiro deste ano, os Estados Unidos tinham quase 1,5 milhão de imigrantes sob sentença de deportação. Desse total, mais de 38 mil eram brasileiros, conforme dados do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês).

Os números são relativos a novembro do ano passado e tratam somente de cidadãos não americanos que não foram detidos. Isso inclui indivíduos que infringiram leis de imigração dos EUA e que tiveram o processo avaliado por pelo menos um juiz americano.

Ao constar na lista, os imigrantes estão sujeitos à prisão e consequente expulsão do país.

Segundo uma pesquisa da Pew Research Center, divulgada em julho de 2024, o número de imigrantes em situação irregular nos EUA chegou a cerca de 11 milhões em 2022. Desse índice, 230 mil eram do Brasil.

As operações de deportação em massa de imigrantes ilegais tiveram início poucos dias após o início do mandato do presidente norte-americano Donald Trump.

Ao longo da campanha presidencial, Trump prometeu conter a imigração ilegal no país, cenário classificado por ele como “emergência nacional”. Logo em seu primeiro dia na Presidência dos EUA, o republicano assinou ordens executivas destinadas a impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos.

Assuntos Relacionados
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
Há 1 hora
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra ministro de defesa israelense, Israel Katz, ilustrando fala dele em que chama lula de antissemita
Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

Afirmações de Katz são uma reação a saída do Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
pessoas carregam corpo de jornalista, morto em ataque a hospital em gaza. corpo está coberto por lençol branco, com mancha de sangue, e está coberto por colete de imprensa.
Mundo

Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

AFP e Redação
26 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

'Não vou renunciar', afirma diretora do Fed demitida por Donald Trump

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e disse que segue no cargo

Redação e AFP
26 de Agosto de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França
Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação
25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, para matéria sobre presidente norte-americano querer impor tarifa de 200% a país asiático
Mundo

Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas

Diário do Nordeste/AFP
25 de Agosto de 2025
Imagem de níquel para matéria sobre Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel no Brasil para a China
Mundo

Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

Brasil está fechando um negócio de R$ 2,7 bilhões com empresa controlada por estatal chinesa após tarifaço de Trump

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício residencial atingido por uma explosão ou acidente, com parte do prédio danificada e fumaça visível no contexto urbano, sob céu azul com nuvens.
Mundo

Bombardeio israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 20 mortos, incluindo quatro jornalistas

Profissionais atuavam para diferentes veículos da imprensa internacional

Redação e AFP
25 de Agosto de 2025
Vista da Torre Eiffel e do Rio Sena, em Paris, onde quatro corpos foram encontrados boiando
Mundo

Quatro corpos são encontrados no Rio Sena; polícia prende suspeito de ser serial killer

As vítimas eram um francês de 48 anos, dois argelinos de 21 anos e um tunisiano de 26

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de visto dos EUA que agora exigem que redes sociais de estudantes que solicitam o documento estejam abertas
Mundo

EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto

Redação
24 de Agosto de 2025
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Mundo

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Redação
24 de Agosto de 2025
Coluna de fumaça preta após Rússia atacar Ucrânia
Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia

Redação
24 de Agosto de 2025