EUA têm quase 1,5 milhão sob ordens de deportação; 38 mil são brasileiros, aponta relatório da agência de imigração

Os Estados Unidos têm quase 1,5 milhão de imigrantes sob sentença de deportação. Desse total, 38.677 são brasileiros, conforme dados do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês).

Os números são relativos a novembro do ano passado e tratam somente de cidadãos não americanos que não foram detidos. Isso inclui indivíduos que infringiram leis de imigração dos EUA e que tiveram o processo avaliado por pelo menos um juiz americano.

Ao constar na lista, os imigrantes estão sujeitos à prisão e consequente expulsão do país. Foi o que aconteceu com as 158 pessoas que foram deportadas dos EUA e chegaram ao Brasil na noite da última sexta-feira (24) – 88 eram brasileiros.

Segundo uma pesquisa da Pew Research Center, divulgada em julho de 2024, o número de imigrantes em situação irregular nos EUA chegou a cerca de 11 milhões em 2022. Desse índice, 230 mil eram do Brasil.

EXPULSÃO EM MASSA

As operações de deportação em massa de imigrantes ilegais tiveram início poucos dias após o início do mandato do presidente norte-americano Donald Trump. Na noite da última quinta-feira (23), 538 pessoas foram detidas e centenas foram deportadas em operação anunciada pela Casa Branca.

“A administração Trump deteve 538 imigrantes ilegais criminosos”, anunciou a porta-voz Karoline Leavitt, acrescentando que centenas foram deportados em aviões do Exército norte-americano. “A maior operação de deportação em massa da história está em curso”, disse.

Ao longo da campanha presidencial, Trump prometeu conter a imigração ilegal no país, cenário classificado por ele como “emergência nacional”. Logo em seu primeiro dia na Presidência dos EUA, o republicano assinou ordens executivas destinadas a impedir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos.

