Um jovem venezualano que mora no Chile foi engolido por uma baleia jubarte enquanto navegava nas águas geladas do Estreito de Magalhães, no território chileno, no último sábado (8). As informações são do jornal La Nacion.

Adrián Simancas tem 24 anos e é analista, programador, músico. Ele estava viajando com o pai, Dell Simancas, de 49 anos, em uma travessia que misturava trechos de caminhada e outros com um caiaque inflável – modalidade chamada de packrafting.

Dell filmava o filho quando registrou o momento dele sendo engolido pelo animal, que emitiu um som alto e desapareceu com o jovem nas águas. Pouco tempo depois, Adrián foi expelido pela baleia e voltou à superfície sem ferimentos.

“Eu vi algo entre azul e branco que passou perto do meu rosto e estava de um lado e acima de mim. Eu não entendi o que estava acontecendo. “Então eu afundei e pensei que tinha me comido ”, afirmou o jovem à TVN.

Por sua vez, o pai de Adrián disse que, embora o jovem tenha saído ileso do incidente, eles decidiram não seguir viagem após o susto. No entanto, a dupla não descarta outras expedições no futuro, desde que os cuidados sejam redobrados.

