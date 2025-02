Um fisiculturista passou por um momento de desespero em uma academia na Índia ao tentar levantar 165 kg no exercício de supino. O homem, que filmava seu treino para postar nas redes sociais, perdeu o controle da barra, que caiu diretamente sobre seu pescoço, deixando-o preso.

As imagens mostram o atleta deitado no banco, pronto para realizar o levantamento, enquanto a mulher que está atrás dele o auxilia na retirada da barra do suporte. Inicialmente, ele consegue baixar o peso de forma controlada, mas logo percebe que não tem força suficiente para erguer a carga de volta à posição inicial.

Ao notar a dificuldade, a mulher tenta ajudá-lo a reposicionar a barra nos suportes, mas o equipamento escorrega e cai sobre o pescoço do fisiculturista, deixando-o em uma situação crítica. O pânico se instala quando ambos lutam para remover o peso, que, a princípio, mal se move.

O homem, em desespero, dá instruções à esposa enquanto se esforça para não perder a consciência. Depois de alguns segundos angustiantes, ela consegue mover a barra o suficiente para que ele deslize e escape da situação perigosa.

Ao final do vídeo, os dois caem no chão da academia e se abraçam, aliviados por terem conseguido superar o incidente sem ferimentos graves.

An Indian bodybuilder tried lifting 165 kg, almost choking himself to death as the barbell hit his throat. His wife tried to help but she couldn't.#India pic.twitter.com/oaJTtjsq5g