A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, vinculada ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, divulgou recentemente um áudio que supostamente capta o momento em que o submarino Titan, da OceanGate, implode no fundo do oceano Atlântico, em junho de 2023.

O incidente resultou na morte de todos os cinco tripulantes: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.

Ouça o áudio divulgado pela Guarda Costeira dos EUA:

O áudio, chamado de "assinatura acústica" do submersível, começa com um ruído branco estático e termina com um estrondo alto. A gravação tem cerca de 24 segundos. Ouça:

Veja também Mundo Submarino Titan: imagem inédita mostra como ficou submersível após implodir; veja Mundo O que é a implosão de submarino? Entenda o que pode ter acontecido na tragédia da OceanGate

Relembre o caso

O submarino Titan, operado pela OceanGate Expeditions, desapareceu no oceano Atlântico em 18 de junho de 2023, próximo à costa de Terra Nova, no Canadá. A expedição objetivava visitar o naufrágio do Titanic, que afundou em 1912.

Quatro dias após o desaparecimento, a Guarda Costeira dos EUA anunciou o falecimento dos cinco tripulantes a bordo devido a uma implosão do submersível.