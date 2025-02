Papa Francisco está com infecção polimicrobiana e continua tratamento, diz Vaticano

O Papa Francisco está com uma infecção polimicrobiana e seu quadro de saúde é "complexo". Segundo o g1, informações foram divulgadas pelo Vaticano nesta segunda-feira (17), às 9h (horário de Brasília). Inicialmente, a Santa Fé declarou que o pontífice, de 88 anos, estava bem e "estável".

"Os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada", diz o boletim.

A última atualização sobre a saúde do Papa foi compartilhada na noite deste domingo (16). No texto, o Vaticano informava que Fracnsico continuaria o tratamento para bronquite sem previsão de alta. O pontífice está internado desde a última sexta-feira (14) no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, para tratar de uma bronquite.

Papa passou o domingo bem

O comunicado emitido pelo Vaticano ontem detalha que o Papa descansou ao longo do fim de semana e que assistiu à Santa Missa pela televisão. À tarde, alternou entre leitura e repouso. No sábado (15), o hospital informou à imprensa que Francisco tinha melhorado dos episódios de febre, sentido por ele no início da internação.

Segundo recomendação médica, o Papa deve ficar de "repouso absoluto" até se recuperar plenamente da infecção respiratória. Nas últimas semanas, o pontífice apresentou dificuldades na leitura de discursos para os fiéis e em três ocasiões pediu para seu assessor pessoal continuar a ação.

Neste domingo, Francisco escreveu um texto direcionado aos fiéis, em que agradeceu o carinho e as orações. "Agradeço-vos pelo carinho, a oração e a proximidade com que me acompanhais nestes dias, assim como gostaria de agradecer aos médicos e profissionais de saúde deste Hospital por seus cuidados: eles fazem um trabalho precioso e tão cansativo, vamos apoiá-los com a oração", escreveu.

