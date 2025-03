Suposta ‘cidade subterrânea’ escondida sob as pirâmides do Egito é descoberta por arqueólogos

Uma suposta “cidade subterrânea” sob as pirâmides de Gizé, no Egito, foi encontrada por um grupo de arqueólogos da Itália e da Escóssia. A descoberta revelou estruturas até dez vezes maiores do que as próprias pirâmides escondidas por baixo delas.

Segundo os pesquisadores envolvidos, o fato pode indicar que as construções subterrâneas poderiam ser interligadas, formando conexões entre as pirâmides. A descoberta provocou questionamentos no mundo dos estudos sobre arqueologia.

As estruturas subterrâneas foram detectadas por meio de uma tecnologia que gera imagens do que haveria abaixo do solo, sob as pirâmides.

Um especialista em tecnologia arqueológica, Lawrence Conyers, afirmou que o anúncio é um “grande exagero”, mas que há possibilidade da existência de espécies de câmaras menores por baixo das estruturas.

Para comprovar a descoberta, escavações e outras pesquisas precisam ser empreendidas a fim de aprofundar o debate.