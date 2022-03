Guerra Rússia e Ucrânia hoje, sábado (19); acompanhe as últimas notícias em tempo real

A guerra entre a Rússia e Ucrânia chega ao 24º dia neste sábado (19), com um possível cessar-fogo russo. A declaração de que um pacto de paz "está no meio do caminho" foi dada pelo representante do governo do Kremlin, Vladimir Medinsky, na última sexta-feira (18).

A primeira rodada de negociações entre os países do leste europeu foi realizada ainda no final de fevereiro, pouco após o começo do conflito, que se estende desde o dia 24 de fevereiro.

Apesar da sinalização positiva, ataques continuam ocorrendo na Ucrânia. Na sexta, por exemplo, um teatro foi bombardeado, deixando uma pessoa ferida. Um bombardeio da Rússia também atingiu uma fábrica próxima ao aeroporto de Lviv.

No cenário brasileiro, a Polícia Federal divulgou que o Brasil já recebeu 894 ucranianos até sexta. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), já são mais de 2,8 milhões de ucranianos refugiados.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.