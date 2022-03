Elon Musk desafia Vladimir Putin para um duelo e vira alvo de piada de autoridades russas

O bilionário empresário estadunidense Elon Musk publicou um tuíte, na última segunda-feira (14), desafiando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para um "duelo". O objetivo era ganhar o "controle" da Ucrânia. No entanto, após ganhar alcance no Twitter, Musk virou alvo de piadas de autoridades russas, segundo o portal R7.

Até está sexta-feira (18), mais de 50 mil compartilhamentos foram realizados na rede social. "Desafio Vladimir Putin para um combate individual. A aposta é a Ucrânia", escreveu Musk.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна