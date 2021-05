Bitcoin despenca após Elon Musk anunciar que a Tesla vai suspender venda de carros com a criptomoeda

A cotação do Bitcoin desabou nesta quarta-feira (12), após o presidente da Tesla, Elon Musk, anunciar que a empresa vai interromper a venda de carros usando a criptomoeda.

A moeda caiu de US$ 56.513 para US$ 46.980 em 12h. A cotação já recuava na quarta-feira e desabou após a notícia.

No Brasil, a cotação na manhã desta quinta-feira (13) é de R$ 264.633, com queda de 10,1% na variação do dia, conforme o Infomoney.

Em suas redes sociais, Elon Musk afirmou que só irá usar a criptomoeda para transações quando a mineração fizer uma transição para meios de energia mais sustentáveis.

Legenda: Elon Musk anuncia suspensão de vendas da Tesla com Bitcoin Foto: Reprodução

"Tesla suspendeu a venda de veículos usando Bitcoin. Estamos preocupados com o rápido crescimento do uso de combustíveis fósseis para mineração do Bitcoin e transações, especialmente carvão, que tem as piores emissões que qualquer combustível", afirmou Musk.

"A criptomoeda é uma boa ideia em mutos níveis e nós acreditamos que tem um futuro promissor, mas isso não pode vir com um grande custo para o meio-ambiente", disse o CEO da Tesla.