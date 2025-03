Sem aumento no preço, comércio de peixes para Semana Santa deve crescer 30% na quaresma

A dona de casa Neuza Araújo, 61 anos, tem o costume de consumir peixe durante todo o ano e afirma que ficou com medo de, no período da quaresma e Semana Santa, encontrar preços mais altos por conta da procura.

Veja também Negócios Preço do pão de coco aumenta 30% com inflação do coco na Semana Santa, mas procura segue em alta Negócios Beach Park inaugura montanha-russa aquática Surreal e terá resort com 226 apartamentos; veja vídeo

“Por enquanto está razoável o preço. Compro sempre o sirigado e o pargo e o preço continua em torno de R$ 40”.

Legenda: Produtores apostam na manutenção dos preços do quilo para aumentar as vendas de pescado neste ano Foto: Davi Rocha

No período da quaresma, Neuza comenta que acaba comendo peixes três vezes por semana, mas que mesmo essa alta no consumo não influencia no seu orçamento. “Acaba ficando uma coisa pela outra, porque a carne também está muito cara, então, não sinto diferença”.

Sobre a Semana Santa, a dona de casa afirma que consome pescado diariamente, mas que vai deixar para se preocupar com preço mais perto. Por enquanto, ela passa pelas bancas do Mercado dos Peixes, no Mucuripe, e faz pesquisa de preço somente para os cerca de três quilos que fazem parte de algumas refeições da semana.

Ganhando espaço na mesa das famílias

Segundo o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado dos Peixes, Rogerbert Lima Alves, a expectativa é que se venda 30% a mais em quilo de pescados, se comparado ao ano passado.

Legenda: Consumidores que já possuem o hábito de comprar peixes estão encontrando preços competitivos Foto: Davi Rocha

“Por conta do aumento dos preços de outros produtos que compõem as refeições de Quaresma e Páscoa, o peixe pode ganhar ainda mais protagonismo e atrair mais consumidores que podem servir em mais quantidade ou podem passar a consumir mais vezes”.

Ele afirma que os produtores estão apostando na manutenção dos preços praticados no ano passado, nessa mesma época, para garantir ainda mais vendas. Assim, o quilo da tilápia está sendo vendido por R$ 25.

A posta de atum está saindo por R$ 30, assim como a cavala e o peixe vermelho está por R$ 40, em média. Já o pargo aparece como um dos mais caros, com o preço do quilo a partir de R$ 45.

Legenda: Quilo mais caro é dos peixes vermelhos e do pargo Foto: Davi Rocha

Assim, para uma refeição preparada em casa, para quatro pessoas, o ticket médio de gasto em pescado é de R$ 70.

“Agora, na Semana Santa, isso aumenta porque a família se reúne com mais pessoas, então eles compram um peixe maior. Por isso, na última semana a tendência é dobrar esse valor”, explica Alves.

Camarão é uma boa opção

O produtor lembra ainda que além dos peixes, o camarão é um produto muito procurado nesta época do ano. “O camarão é uma opção que se vende muito, porque nesse período está um pouco mais barato. Agora, os preços estão variando entre R$ 25 e R$ 60, mas varia de tamanho e se está limpo”.

Legenda: Camarão fresco é opção com preços que variam de R$ 25 a R$ 60 Foto: Paloma Vargas

Sobre o movimento, Alves reforça que vem aumentando durante toda a quaresma, mas é esperado triplicar na Semana Santa. “Vem tantas pessoas que você não consegue nem atender todo mundo”.

Funcionamento do local

Localizado na Beira Mar, no bairro Mucuripe, o Mercado dos Peixes possui 45 boxes de venda no local. Alguns abrem às 6h e outros às 9h. Já o fechamento ocorre para todos às 22 horas.

O complexo também possui restaurantes que atendem das 10 às 23 horas. Todos os dias, durante todo o ano. Assim, quem quiser pode comprar o pescado fresco e pedir o preparo no local.

Supermercados estão atentos ao período

A presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Claudia Novais, diz que, com relação aos produtos tradicionais da quaresma e de Páscoa, onde os pescados estão inseridos, os supermercados estão bem abastecidos e atentos às movimentações do mercado. Assim, ela afirma que a expectativa é de aumento na venda em 10% neste setor.

Legenda: Quilo mais caro é dos peixes vermelhos e do pargo Foto: Davi Rocha

“Alguns itens da cesta básica tiveram um aumento acima da média do mercado, o que pode impactar o comportamento de consumo. Ainda assim, nossa expectativa é de um crescimento de aproximadamente 5% em relação a 2024”, explica Claudia se referindo as vendas de todos os produtos, neste período de Páscoa.