Cearense Brisanet tem Receita Líquida de R$ 1,4 bilhão em 2024

Durante "live" com investidores, realizada nesta terça-feira (25), a cearense Brisanet – maior empresa de telecom da região Nordeste – debateu os resultados financeiros e operacionais do ano de 2024.

O destaque do balanço foi a Receita Líquida, que alcançou o montante de R$1,4 bilhão, o que representa um aumento de 16% em comparação com o ano anterior. No ano passado, a empresa fez investimentos de R$ 995 milhões, ampliando sua infraestrutura móvel e sua base de clientes.

O Lucro Líquido alcançou R$ 60,8 milhões.

Na banda larga, seu principal produto, a Brisanet continuou crescendo e adicionou à sua base mais 37.700 clientes atendidos pela sua rede de fibra óptica somente no quarto trimestre do ano passado. Com isso, a Brisanet seguiu sendo a empresa com o maior número de adições líquidas em banda larga na região Nordeste em 2024, com 157.625 clientes, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Na telefonia móvel 4G e 5G, a Brisanet encerrou 2024 com 338 mil clientes, sendo que mais de 115 mil clientes foram adicionados no quarto trimestre.

Em 2024, a Brisanet operava em quase 240 cidades, cobrindo uma população superior a 10 milhões de habitantes. A companhia encerrou o ano com presença em três capitais: Fortaleza, Natal e João Pessoa. E consolidou-se como operadora que mais construiu novos sites 5G, inclusive no interior.

De acordo com o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, os resultados apresentados refletem o foco de sua empresa no crescimento sustentável, com investimentos sólidos em infraestrutura de backbones, data centers e torres 5G e melhoria da jornada do cliente. “A Brisanet é um modelo de empresa que cresce de forma orgânica, com capilaridade expressiva e estratégia sólida para gerar valor e inovação no mercado de telecom”, disse Nogueira.

PAIXÃO DE CRISTO NO RIOMAR SOB A ÓTICA CEARENSE

Aproxima-se a Semana Santa e com ela os espetáculos teatrais da Paixão de Cristo. A Comunidade Católica Um Novo Caminho – fundada em 21 de julho de 1992, quatro meses depois da morte do jornalista José Oriá Serpa Neto, o Serpinha, repórter da TV Verdes Mares e do Diário do Nordeste – apresentará nos dias 10 e 11 de abril o “Yeshua, o homem que mudou o mundo”.

Yeshua, em hebraico, é o nome de Jesus. Assim, a nova Paixão de Cristo do Novo Caminho será um espetáculo musical que retrará a Paixão de Jesus Cristo sob um olhar regional, bem nordestino, com textos extraídos do Evangelho e com atores e músicas de autoria dos jovens da própria comunidade. É claro que a sanfona terá protagonismo.

Os interessados em ver esse espetáculo podem adquirir os ingressos – ao preço de R$ 60 – no próprio site do Teatro RioMar, onde ele será encenado. Ou na sede do Novo Caminho, na rua Dom Expedito Lopes, 1949, entre Nunes Valente e José Vilar.

AS OPINIÕES DE CIRO GOMES NO BS DESIGN

Como vai a economia brasileira? Que futuro aguarda quem produz e trabalha no Brasil? Por que a inflação voltou e insiste em permanecer alta? Por que os juros subiram? Para que serve o empréstimo consignado, que Gleise Hoffmann chamou de “empréstimo do Lula”? Você será candidato à presidência da República em 2026? Vê alguma chance para essa candidatura? O que acontecerá no mundo diante do que faz e diz o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? E que farão os irmãos Ferreira Gomes no próximo ano eleitoral?

Estas e outras perguntas serão respondidas pelo ex-prefeito, ex-deputado estadual e federal, ex-governador, ex-ministro da Fazenda e ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes. Será ele a figura central de um evento promovido pela Tricorp Consultoria Corporativa, dos consultores Geraldo Luciano, Marcos Viveiros e Lucas Barreto, a ser realizado no próximo dia 3 de abril, no auditório do BS Design.

O foco da conversa com Ciro Gomes será o universo empresarial.