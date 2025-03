Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (26/3)

A quarta começa com a mente a mil, o corpo inquieto e o clima meio tenso. A Lua em Aquário faz uma quadratura com Urano, seu planeta regente, e o convite é claro: romper com ideias fixas, questionar velhas certezas e se libertar de amarras. Mas cuidado, porque esse impulso de liberdade pode vir acompanhado de conflitos — especialmente pela manhã. Evite discussões desnecessárias, principalmente se sentir que está reagindo no automático.



No fim da tarde, a Lua ingressa em Peixes, trazendo uma energia mais sensível e introspectiva. Ainda assim, o céu segue pedindo cuidado com as emoções: Marte em tensão com Quíron ativa feridas antigas, trazendo desconfortos que cutucam. Mas há potência nisso. Quíron em Áries nos lembra que é você quem precisa assumir a responsabilidade pela própria cura. Ninguém pode dar o passo por você.



Hoje, as dores apontam caminhos. Olhe para elas com coragem — e aja com gentileza.

Áries

Você pode sentir uma vontade imensa de romper com tudo hoje — pessoas, ideias, rotinas. Mas cuidado com a impulsividade: Marte, seu regente, está cutucando dores antigas. Ao invés de explodir, experimente se mover com consciência. Sua força está em agir com propósito, não com raiva.

Touro

Desapegar do controle pode ser desconfortável, mas necessário. A vida está te mostrando que segurança de verdade vem de dentro. Aceite os imprevistos com mais leveza e perceba o quanto você ainda resiste a mudanças que já são inevitáveis.

Gêmeos

Você pode se pegar reagindo com ironia ou impaciência quando, na verdade, está sentindo algo mais profundo. A mente quer fugir, mas o corpo sente. Hoje é dia de escutar os incômodos antes que eles virem conflitos com quem você gosta.

Câncer

Nem tudo precisa ser resolvido agora, mas é importante não fugir daquilo que está te ferindo. O céu pede que você não carregue mais a dor dos outros. É hora de cuidar de você e das suas feridas — isso também é um ato de amor.

Leão

Se você sentir que ninguém está te reconhecendo hoje, olhe com carinho para esse incômodo. Ele pode revelar algo que ainda precisa ser curado dentro de você. Não é o mundo que precisa te aplaudir — é você quem precisa se validar.

Virgem

Seu senso de lógica pode entrar em curto-circuito diante dos sentimentos de hoje. Nem tudo vai fazer sentido racionalmente, e tudo bem. A vida está pedindo para você sentir antes de querer resolver. A resposta vem quando você soltar o controle.

Libra

Você pode sentir que está tentando equilibrar tudo, mas algo dentro de você grita por liberdade. Talvez seja a hora de parar de conciliar o inconciliável. Romper com velhos padrões pode ser doloroso, mas te deixa mais leve para viver o que é verdadeiro.

Escorpião

Velhas dores podem ser reativadas e te deixar na defensiva. Mas não ataque — acolha. As emoções estão intensas, e você precisa de um tempo para processar. A cura começa quando você para de fugir do que sente e escolhe agir com maturidade.

Sagitário

A vontade de sair correndo pode aparecer. Mas hoje não é dia de escapar, e sim de encarar. Há algo pedindo libertação dentro de você, e essa rebeldia pode ser um pedido de socorro da sua alma. Escute esse chamado sem negar o desconforto.

Capricórnio

Você pode sentir que está perdendo o controle, e isso é exatamente o que o céu está pedindo: solte. Tentar manter tudo no lugar pode sair mais caro do que mudar. Algumas dores precisam ser vistas com honestidade para que você possa agir diferente.

Aquário

Com a Lua pela manhã no seu signo, tudo fica mais intenso e pessoal. Pode surgir uma urgência em romper com o que te limita, mas cuidado com os rompantes. Hoje o céu te desafia a usar sua originalidade para curar, não para fugir do que incomoda.

Peixes

A chegada da Lua no seu signo aumenta a sensibilidade, mas nem tudo o que você sente é seu. Hoje é dia de separar o que te pertence do que é projeção dos outros. Você não precisa absorver tudo. A sua força está em agir com empatia sem se anular.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.