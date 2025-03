Neymar chama Bruna Biancardi de esposa, mas nega casamento: ‘Não tem nada marcado’

O jogador Neymar Jr. negou os boatos de uma possível cerimônia de casamento dele com Bruna Biancardi. Segundo o jornalista e colunista Matheus Baldi, os dois estariam com tudo organizado para subir ao altar no próximo ano, junto das filhas, Mavie e Mel, como daminhas de honra, e Carol Dantas e Rafaella Santos como madrinhas. A informação, entretanto, foi negada pelo próprio craque na noite dessa sexta-feira (28), durante a Cerimônia de Premiação do Paulistão 2025.

A negativa foi concedida em entrevista do jogador à jornalista Fernanda Gentil. “Tô vendo por aí que vai rolar casamento”, disse a repórter. “Não tem nada marcado ainda. Já falei para ela, começou a aparecer um monte de coisa: ‘já me avisa’”, disse ele sobre o que teria conversado com Bruna.

“Nem eu estava sabendo. Eu falei: 'Me avisa a data que eu preciso me arrumar pelo menos'", finalizou Neymar. Ao dedicar os troféus, o jogador se referiu à Bruna como esposa, e juntos os dois são pais de Mavie, de um ano, e Mel, que está em gestação.

Antes dos boatos de casamento, Neymar e Bruna Biancardi viraram assunto nos redes sociais após suposta festa promovida pelo atleta. Segundo o colunista Leo Dias, o jogador teria convidado diversas mulheres para o evento e supostamente teria traído a companheira.