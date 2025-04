Reginaldo Faria relembra cena icônica de banana em 'Vale tudo': 'Me persegue'

O ator Reginaldo Faria confessou que a icônica cena de Marco Aurélio, personagem dele na primeira versão de “Vale tudo”, dando “banana” para o Brasil o persegue até hoje. O artista se refere à cena que foi ar ao no último capítulo do folhetim, em que ele dá um banana para o Brasil enquanto fugia do País com Leila, papel de Cássia Kiss.

“O Marco Aurélio era um personagem comum dentro daquele ambiente corrupto. Para grande surpresa, quando eu saía pelas ruas, as pessoas me aplaudiam e me pediam autógrafo. Naquela época, não tinha selfie, mas tinha o autógrafo”, disse ainda o ator, ao programa da Globo Expedição Rio.

“Eu comecei a entender que essas pessoas estavam aplaudindo aquele camarada que deu uma banana por um processo político totalmente corrupto. A banana me persegue até hoje. Eu não sei quantas bananas eu já dei nessas entrevistas. Talvez um cacho ou talvez uma bananeira, não sei, e não fica madura, né? Não fica”, continuou, aos risos.

Atualmente, no remake de “Vale tudo”, o papel de Marco Aurélio ficou para Alexandre Nero. A expectativa é que ele repita o gesto nos últimos capítulos do folhetim.