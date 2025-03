Previsão do signo de Touro para hoje, 29 de março

Hoje marca um momento especial no céu: o último eclipse no eixo Áries-Libra, que só se repetirá em 2032. É um portal poderoso que nos convida a refletir sobre o que o universo está tentando nos ensinar desde 2022. A energia ariana tem nos convocado a olhar para nossas motivações, individualidade e força interior. Nos próximos seis meses, muitas respostas vão emergir.



Hoje também é dia de Lua Nova em Áries – um convite para plantar uma nova semente, tomar decisões e abrir caminhos. Pergunte a si mesmo: você está se anulando? Está se impondo demais? Como você está se colocando diante do outro? Ainda está preso à ideia ou opinião alheia?



Essa Lua Nova é um chamado para reacender sua chama interna. Revise seu passado, reflita sobre o que realmente deseja para sua vida. Não se adeque mais às vontades dos outros. Você é grande e merece ocupar seu espaço. Não permita que ninguém te diminua.



Áries é sobre coragem, ação e autenticidade. Hoje, escolha um novo caminho – um que seja seu, que honre quem você é.

Signo de Touro hoje

O eclipse traz a oportunidade de refletir sobre sua autovalorização e seu espaço no mundo. Tem colocado os outros sempre em primeiro lugar? Chegou a hora de equilibrar as demandas externas com suas próprias necessidades. Plante uma semente de coragem para ser mais fiel a si mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.