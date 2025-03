Beach Park inaugura montanha-russa aquática Surreal e terá resort com 226 apartamentos

Nesta sexta-feira (21) está aberta para o público a mais nova atração do Beach Park, o "Surreal". O lançamento da maior montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura, faz parte da comemoração dos 40 anos do empreendimento de entretenimento e turismo em Porto das Dunas. Além da nova atração, a inauguração de um hotel, com investimento de R$ 150 milhões, também é programada para fazer parte dos festejos.

"Esse é um ano de transformação para o Beach Park, muitas coisas novas e, com certeza, vamos para os próximos 40 anos muito bem equipados", afirmou o CEO Murilo Pascoal, se referindo aos dois lançamentos previstos para este ano.

Veja também Negócios Píer Beira-Mar passa por revisão técnica e está sem previsão para início de obras

O Surreal teve um investimento de R$ 30 milhões, tendo sido construído em um período de 6 meses. O surfe é a temática da atração localizada estrategicamente entre o Maremoto e o Ramubrinká. Já como garoto-propaganda, o brinquedo tem o multicampeão Gabriel Medina. E para marcar esse apadrinhamento, na entrada há uma prancha autografada pelo atleta olímpico brasileiro, o que poderá ser um ponto de interação do público.

"Quando recebi o convite para essa parceria com o Beach Park, fiquei empolgado na hora! O surfe sempre foi minha vida, e agora ver essa conexão com o Surreal, uma atração inédita, que é a mais alta montanha-russa aquática do mundo, é incrível. A adrenalina de pegar uma onda e a emoção dessa descida são muito 'surreais'. Tenho certeza de que quem curte aventura vai se amarrar nessa experiência!”, comentou Medina durante o evento de inauguração.

Legenda: O Surreal teve um investimento de R$ 30 milhões, tendo sido construído em um período de 6 meses Foto: Ismael Soares

“Essa é uma atração completamente diferente de tudo o que já foi visto aqui. Estamos entusiasmados com a inauguração do Surreal, sem dúvidas a maior e mais emocionante atração já criada na história do Beach Park. Garanto que quem experimentar essa adrenalina vai querer repetir novamente”, ressaltou Pascoal.

Resort

O Ohana Beach Park Resort tem previsão de inauguração entre o final deste ano e o início de 2026, segundo o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal. O resort está sendo construído em uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, de frente para o mar e ao lado do Suítes Beach Park Resort, primeiro do Grupo.

O projeto prevê 226 apartamentos, sendo 200 com varanda, capacidade para quatro pessoas e aproximadamente 45 metros quadrados de área total. As demais possuem metragens de cerca de 100 metros quadrados, contando com piscina, jacuzzi e jardim privativos.

Legenda: Ohana Hotel deve ser o mais luxuoso do complexo do Beach Park Foto: Divulgação

"Este será o nosso hotel com padrão mais elevado. Ele poderá ser reservado pelo hóspede individualmente, mas também fará parte do nosso programa de férias, onde quem participa também poderá se hospedar no Ohana", explica.

Para lazer, o hotel oferecerá lobby com bar e terraço com vista para o mar, loja de presentes e conveniência, varandas, uma piscina central com 400m2, piscina infantil, 'kids club indoor ' — com decoração lúdica, parede de escalada e redário. Além disso, haverá saunas, hidromassagem, salas de massagem e terapia, academia e cabanas privativas na área da piscina. Também terá espaço para coworking.

Mais detalhes do Surreal

Desenvolvida pela canadense Whitewater, líder global em inovações aquáticas, o Surreal possui a tecnologia Master Blaster Fusion, que emprega jatos d’água para criar subidas e descidas.

São 28 metros de altura e uma temática que celebra o surfe e suas manobras radicais. Utilizando boias duplas, os visitantes serão impulsionados por jatos d’água a velocidades de até 42 km/h, em um percurso de aproximadamente 1 minuto e 15 segundos repleto de subidas, descidas e curvas que imitam movimentos das ondas.

Legenda: O Surreal possui a tecnologia Master Blaster Fusion, que emprega jatos d’água para criar subidas e descidas Foto: Ismael Soares

Logo no início há um 'big drop', uma descida de 7 metros de altura. O ‘cutback’, manobra onde o surfista ganha velocidade, cortando a onda em curvas, é traduzido na forma dos ‘constrictors’, espirais que estão presentes em alguns pontos do percurso.

Há ainda áreas translúcidas ao longo da atração que fazem referência ao 'floater', uma manobra onde o surfista desliza suavemente sobre a crista da onda, flutuando por um instante na espuma. O ‘rattler’ é a versão de um dos momentos mais desejados pelos surfistas: o tubo. Nele os visitantes terão a sensação de estarem em um chocalho, indo de um lado para o outro até saírem na pista que finaliza a atração.