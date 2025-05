Petrobras descobre petróleo no pré-sal da Bacia de Santos

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (9), a descoberta de petróleo na bacia exploratória de Aram, na região de Santos, litoral de São Paulo. Segundo a companhia, o material é de “excelente qualidade e sem contaminantes”.

O bloco onde foi achado nova quantidade de petróleo é considerado por especialistas uma nova fronteira energética para a estatal, que aguarda a liberação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para começar a explorar a chamada Margem Equatorial, na Foz do Rio Amazonas, no estado do Amapá.

Veja também Negócios INSS divulga calendário de devolução de R$ 292,7 milhões a aposentados; veja datas

Conforme divulgado pela Petrobras, o poço, identificado como 3-BRSA-1396D-SPS, está localizado a cerca de 248 km da cidade de Santos-SP, numa profundidade de 1.952 metros. “A perfuração desse poço já foi concluída, tendo o intervalo portador de petróleo sido constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido”, disse a empresa em comunicado.

Legenda: A bacia é opara em regime de parceria com a companhia chinesa CNPC Foto: Divulgação / Petrobras

INVESTIMENTOS

Segundo Magda Chambriard, presidente da estatal, essa “é a segunda descoberta no mesmo bloco, seguindo o ótimo resultado já alcançado em outro poço exploratório no início do ano, onde encontramos petróleo de excelente qualidade”, afirmou.

O bloco faz parte de um total de quatro poços exploratórios que vão receber investimentos até o fim de 2027. O bloco Aram, na Bacia de Santos, foi adquirido sob o regime de partilha em março de 2020, na 6ª rodada de licitação da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Naquele momento, foram pagos R$ 5,05 bilhões em bônus de assinatura. “Estamos investindo fortemente na busca de novas reservas e os resultados estão vindo. Esse ano, já anunciamos descobertas também em Brava e em Búzios", completou Magda Chambriard.

A Petrobras é a operadora do bloco de Aram, e detém 80% de participação, em parceria com a empresa chinesa CNPC, que possui os 20% restantes.