Cearense SWM une-se à Acqua Vero, dá salto nacional e alcança R$ 14 bilhões

A SWM, escritório de assessoria de investimentos fundado em Fortaleza, acaba de firmar uma fusão estratégica com a Acqua Vero.

O movimento das duas firmas do universo BTG Pactual cria uma operação combinada com R$ 14 bilhões sob custódia, distribuídos em 23 mil clientes e presença em 14 cidades do País.

Segundo Eduardo Akira, CEO da nova estrutura, a fusão responde à demanda por “estruturas mais robustas, multidisciplinares e com alto grau de especialização”. A operação vinha sendo negociada há nove meses.

Gestão de grandes fortunas

Na nova configuração, a SWM será o braço especializado em gestão de grandes fortunas (wealth management) do grupo Acqua Vero. Manoel Campos, sócio-fundador da SWM, assume como coCEO, com foco dedicado no segmento de alta renda.

O movimento reflete a tendência de consolidação entre escritórios ligados a plataformas como o BTG, com objetivo de ganho de escala, diversificação de produtos e atendimento mais sofisticado. Com a fusão, a SWM amplia sua atuação para além do Nordeste, ganhando musculatura nacional e reforçando sua posição como uma das principais representantes do setor na região.