Se Liga VM celebra 15 anos de trajetória e valorização da cultura cearense

Programa que exalta e valoriza a cultura, a gastronomia e o que há de melhor no Ceará, o Se Liga VM celebra 15 anos de trajetória neste mês de maio. Para comemorar a data, foram gravados cinco programas especiais fora do estúdio que serão exibidos durante os sábados deste mês, com reportagens e conteúdos inéditos.

Comandado por Niara Meirele, o primeiro programa vai ao ar no próximo sábado (10), a partir das 14h30, e conta com a participação da cantora Solange Almeida e do filho, Rafa Almeida, como homenagem ao Dia das Mães, que será celebrado no domingo (11). Outro convidado do episódio especial é o humorista Moisés Loureiro.

Nos 15 anos de história, o Se Liga VM contou com diversos apresentadores. Integrante desde o início do projeto, lançado em 1º de maio de 2010, Niara Meirele comenta que o sentimento de atingir o marco é um “misto de gratidão e orgulho”.

“O que mais me toca até hoje é a força do povo cearense. Conhecer artistas que vi suas trajetórias crescerem ao longo desses anos, histórias emocionantes de superação, projetos que transformam vidas… Tudo isso me inspira a continuar. O Se Liga é uma ponte entre o talento do nosso povo e a visibilidade que ele merece”, comenta Niara.

De acordo com Fábio Ambrósio, diretor de programação do Sistema Verdes Mares (SVM), celebrar o aniversário do Se Liga VM com os programas fora dos estúdios é uma forma de fortalecer o vínculo com os fãs.

“Celebrar 15 anos do Se Liga é comemorar a conexão genuína que construímos com o público ao longo desse tempo. A proposta de levar o programa para novos espaços traduz bem o nosso desejo de estar mais perto das pessoas e celebrar esse momento de forma leve, alto-astral e com muita emoção”, comenta Fábio Ambrósio.

Segundo o diretor de programação, o programa surgiu a partir de uma demanda para que fossem criados projetos que aumentassem a conexão da emissora com o público local. “O Se Liga nasceu com a proposta de ser um espaço para descobertas, talentos e conversas que fizessem sentido para o jovem cearense e nordestino.”

“Um dos grandes diferenciais do programa é a sua conexão direta com o universo artístico da Globo, e nisso a apresentadora Niara Meirele tem um papel fundamental. Com seu carisma, talento e presença constante nos bastidores do entretenimento e da dramaturgia da Globo, Niara se tornou o elo entre o que é produzido nacionalmente e o olhar do público cearense”, complementa Fábio Ambrósio.