O projeto Píer Beira-Mar passa por revisão técnica e está sem previsão para início de obras. A afirmação foi passada pelo CEO Beach Park, Murilo Pascoal, em evento de inauguração da nova atração do parque, a montanha-russa aquática Surreal.

"Ainda não estamos com data [de início da obra] porque ele está ainda finalizando a solução de engenharia".

O executivo explicou que estão sendo revisadas "uma série de coisas de engenharia para fazer uma obra bem rápida e eficiente num ponto da cidade que é muito sensível", referindo-se â Avenida Beira-Mar, ponto turístico importante para a cidade.

"É uma obra que não é grande, comparado com isso aqui (referindo-se ao novo brinquedo) ou com o hotel (que a rede está construindo), mas é uma obra muito delicada, muito específica. Por isso, estamos fazendo uma revisão na parte de engenharia".

Por conta dessa revisão que está sendo feita no projeto, a administração não descarta a possibilidade do investimento, antes estimado em R$ 23 milhões, também sofrer alterações. Porém, Pascoal não soube precisar se seria para mais ou para menos.

Em que fase está o projeto?

Pascoal afirma que o projeto continua na fase dos licenciamentos ambientais, que já foi apresentado ao prefeito Evandro Leitão (PT) e que não foram colocados empecilhos por parte da nova administração.

"Já apresentei para o prefeito e foi recebido de uma forma muito bacana, muito boa. Tudo tranquilo".

O contrato de concessão de 16 anos dos espigões das avenidas Rui Barbosa e Desembargador Moreira, foi assinado em 29 de agosto de 2023. Na época, as obras estavam previstas para iniciar no primeiro semestre de 2024.

O que é o Píer Beira-Mar?

O Beach Park em consórcio com o Grupo Social Clube, concebeu o projeto do Píer Beira-Mar, dividido em duas frentes. Assim, o parque aquático fará no píer do Náutico um espaço com foco em entretenimento e, a outra empresa terá no píer do Ideal, os destaques de restaurantes, evidenciando as competências de cada administradora.

No píer do Náutico, é prevista uma torre de queda livre de cerca de 10 metros (drop’n twist, brinquedo de parque de diversões) e um carrossel entre as atrações. O local terá ainda uma arquibancada e 12 espaços destinados a lanchonetes.

Para estes espaços de lanches rápidos já houve uma rodada para interessados em se instalar no local demonstrarem interesse, mas ainda não há nenhum nome confirmado.