ArcelorMittal renova patrocínio de time campeão em robótica

Boa novidade! A ArcelorMittal unidade Pecém recebeu, há quatro dias, a visita da equipe All Might, que, sob seu patrocínio, se tornou campeã do Prêmio Imagery Award na etapa nacional da 7ª edição do Festival Sesi de Robótica. A parceria foi renovada e outro projeto foi, também, iniciado: o ensino de robótica em escolas do município de São Gonçalo do Amarante, onde estpá localizada a usina siderúrgica cearense da AreclorMittal.

“Receber vocês aqui é algo relevante e significativo, pois estabelece um vínculo entre o ensino e a indústria. A parceria com o Sesi, ao concentrar oportunidades na educação e no desenvolvimento, nos enche de orgulho. Gostaria de reforçar a importância dessa colaboração e expressar o quanto estamos felizes por vocês do time All Might estarem conhecendo a nossa empresa”, afirmou Erick Torres, CEO da unidade Pecém da ArcelorMittal unidade Pecém ao receber a equipe campeã.

Torres disse ainda que esses incentivos “fazem parte do propósito da ArcelorMittal de manter o compromisso com o desenvolvimento das novas gerações e o fortalecimento da inovação tecnológica”.

Parceria renovada e escola de robótica

Durante a recepção, foi anunciada a renovação da parceria da empresa siderúrgica com a All Might e, simultaneamemnte, anunciado o início de um novo projeto: a ArcelorMittal unidade Pecém garantiu seu apoio, ao lado do Sesi, à Fábrica de Robôs de São Gonçalo do Amarante, que capacitará e incentivará mais crianças e adolescentes para o mundo da tecnologia e inovação.

“O investimento na educação está em sintonia com nossos valores. Nossa empresa acredita na transformação que isso pode fazer na vida das pessoas. Nesse sentido, com a ampliação desta parceria, estendemos como de muita importância o investimento na área social e educacional das comunidades locais”, como disse Patrícia Colaferro, gerente geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal.

Além de Erick e Patrícia, participaram do encontro com os alunos e professores do ensino médio do Sesi Parangaba o superintendente regional do Sesi Ceará, Paulo André Holanda, o CTO Juliano Coelho e o COO Kleber Beraldo.

Em março passado, o All Might competiu na modalidade FIRST® Robotics Competition e foi reconhecido pela atratividade em engenharia e a excelente integração da estética visual com a aparência da máquina e da própria equipe. Os estudantes tiveram o desafio de projetar, construir e programar um robô de tamanho industrial, com a exigência de ter 55 kg e mais de 1,5m de altura. Com a premiação, a All Might passou a integrar o grupo das quinze melhores equipes de robótica do País.

“Tivemos a honra e a felicidade de ter o patrocínio da ArcelorMittal, que acreditou no projeto dos nossos alunos e acompanhou o desenvolvimento da construção do robô com a equipe técnica de engenheiros. Para além de um suporte financeiro, a empresa patrocinou uma ideia, acreditou no talento e na pesquisa desses estudantes”, como explicou Paulo Roberto, diretor da escola Sesi/Senai Parangaba.