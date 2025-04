Cearense Cemag expõe na Agrishow suas novas máquinas

Foi aberta ontem, domingo, 27, pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e se prolongará até a sexta-feira, 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP), mais uma Agrishow, a maior feira latino-americana da agropecuária, com a presença de centenas de empresas nacionais e estrangeiras. Nela, o Ceará está bem representado.

A Ceará Máquinas Agrícolas (Cemag), fundada em Fortaleza há 52 anos pelo empresário Carlos Prado, participa fortemente da Agrishow com um estande de 900 metros quadrados, no qual apresenta suas novas máquinas para colheita de frutas.

Nessa exposição de seus produtos, a Cemag está exibindo e comercializando o Vibrasolo – um subsolador com vibração; a carreta para transbordo de café; os implementos para cultivo em canteiros, com colocação de fitas de irrigação e plásticos de cobertura; a transplantadeira de mudas em canteiros; e a novíssima selecionadora eletrônica para melão e melancia.

Falando hoje a esta coluna, Carlos Prado informou que as tradicionais carretas Cemag também estão em exposição no estande da empresa na Agrishow, no qual uma equipe de 16 pessoas recebe os visitantes.

“É o Ceará produzindo e vendendo máquinas agrícolas e equipamentos agrícolas para o Brasil”, disse Carlos Prado, cuja Cemag é presença obrigatória nas grandes feiras do agro brasileiro.