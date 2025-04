Automóveis e energia no Ceará: as boas e más notícias

Duas informações importantíssimas para a economia cearense foram divulgadas nas últimas 48 horas por sites diferentes. A primeira: o jornal O Antagonista anunciou que as marcas chinesas de automóveis Omoda e Jaecoo deverão iniciar suas operações no Brasil, mais precisamente no futuro Polo Automobilístico de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, e exatamente nos mesmos galpões industriais em que operou a fábrica da Ford, que neles produziu os jipes Troller.

Os chineses – acrescenta a informação – querem tirar proveito do menu de incentivos fiscais oferecidos pelo governo do Ceará.

Inoperantes desde 2021 – quando a Ford fechou seus galpões em Horizonte e deu tchau ao Ceará e ao Brasil – as antigas instalações da Troller foram adquiridas, no ano passado, pela Comexport, empresa que coordenou a viagem e os contatos que o governador Elmano de Freitas manteve, na semana passada, em Shangai, com diretores e executivos de grandes empresas da área automobilística da China.

A ideia de instalar um Polo Automobilístico em Horizonte – 52 quilômetros ao Sul de Fortaleza, pela BR-116 – é da Comexport, com imediato apoio do Governo do Estado, por meio da Adece.

Elmano de Freitas e os que o acompanharam – o secretário de sua Casa Civil, Chagas Vieira; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigheri; o presidente da Adece, Danilo Serpa, eo presidente da Federação das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante – têm sido avaros na transmissão de informações sobre a viagem. E com justa razão: o anúncio de um alto investimento como esse que os chineses parecem dispostos a fazer no Ceará só deve ser feito quando estiverem amarrados todos os pontos do negócio. Trata-se de algo que tem e terá alta repercussão no mundo da economia e da política – afinal, 2026, um ano de eleição ou de reeleição, está chegando em alta velocidade.

Esta é a primeira e grande expectativa que mantêm ansiosos o Ceará e os cearenses. Mas há a segunda, de dimensão maior, revelada pelo site MegaWatt, especializado em energia.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), argumentando que haveria riscos de sobrecarga significativa na rede de transmissão, negou à Casa dos Ventos – do cearense Mário Araripe – o pedido de acesso à rede elétrica. Araripe e sua empresa têm prontos dois projetos: o de implantação de uma unidade industrial para a produção de hidrogênio e amônia verdes, já com licença ambiental prévia, e outro de construção de um gigantesco DataCenter, ambos na geografia da ZPE do Pecém.

O investimento desses dois empreendimentos é estimado em US$ 10 bilhões, o equivalente a quase R$ 60 bilhões.

Por que o ONS negou o recurso da Casa dos Ventos? Resposta: porque não há, hoje, Linhas de Transmissão capazes de garantir a oferta de energia dos dois projetos da Casa dos Ventos – só o Data Center consumirá algo como 1 GW (gigawatt). O Ceará todo consome 1,3 GW de energia.

Este é um sério e grave problema para cuja solução o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido com o governador Elmano de Freitas e com o empresário Mário Araripe. Uma fonte do governo do Ceará disse a esta coluna que o projeto do Data Center da Casa dos Ventos “é de interesse nacional”, razão pela qual o presidente Lula está mobilizando o seu ministro de Minas e Energia, Alexandre Silva.

A mesma fonte transmitiu ontem à coluna a seguinte mensagem a respeito da necessidade de nova Linha de Transmissão para atender à demanda não só da Casa dos Ventos, mas dos demais projetos para a produção do H2V:

“Continuamos na luta junto ao Governo Federal, principalmente para garantir os benefícios da ZPE e a energia para garantir o projeto”.

Na mesma linha, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, disse a um colega industrial: “Isso já está sendo tresolvido.”

A propósito: o site da MegaWhat revelou a identidade da empresa que é parceira da Casa dos Ventos no projeto do Data Center do Pecém: é a ByteDance, dona do Tik Tok. E o colunista Victor Ximenes publicou, na semana passada, no portal do Diário do Nordeste, mais detalhes a respeito.

Ontem, à tarde, o governador Elmano de Freitas retornou a Fortaleza, após uma viagem de 24 horas que começou em Shangai, passou por Pequim, e escalou em Paris, onde houve conexão. A expectativa, agora, é de que haja uma entrevista coletiva à imprensa para detalhar os seus contatos com as empresas chinesas.