Polo Automobilístico: contratação de pessoal começará neste semestre

Em post que acaba de publicar em sua rede social, o governador Elmano de Freitas -- que se encontra em Shangai, na China, visitando a maior feira da indústria automobilística da Ásia e uma das maiores do mundo e, também, mantendo contato com empresas chinesas do setor -- anunciou que a contratação de mão de obra para a produção de veículos no Ceará deve ser iniciada "ainda neste semestre".

A empresa Comexport, que está à frente do projeto do Polo Automobilístico de Horizonte, transmitiu esta informação ao governador Elmano de Freitas, que, por sua vez, disse que, da parte do governo estadual, há e haverá todo o apoio para que o Polo Industrial Automobilístico e Horizonte seja implantado. impulsionando a economia do Ceará, gerando empregos para os cearense.

Acompanhando o governador nessa viagem à China, estão o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e o presidente da Assembleia Legislativa, ambos especulados como possíveis candidatos ao Senado na eleição de 2026.