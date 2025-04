Aeroporto de Sobral completa 3 anos em meio à falta de voos comerciais

O aeroporto de Sobral foi inaugurado em 2022, mas ainda não atraiu voos comerciais regulares relevantes e ainda perdeu o que conquistou, dado que, no último mês de março, a Azul Conecta deixou de voar para a localidade.

Até o momento, os 70 milhões de reais investidos no aeroporto ainda não trouxeram o resultado esperado: o benefício para os milhares de habitantes da região que precisam utilizar o modal aéreo.

O aeroporto de Sobral não é um aeroporto qualquer. Já nasceu pronto para receber aeronaves como Airbus 320, Boeing 737 e E2-195 da Embraer. Assim, tem o mesmo porte de Juazeiro do Norte, Aracati (outro aeroporto ocioso) e é próximo do porte de Jericoacoara, com pista de 1.800 metros por 30 metros, rigidez de pavimento 46 (rigidez de asfalto de pista de pouso e decolagem).

Para se ter ideia, a rigidez do asfalto de Aracati é 36 e a de Juazeiro do Norte é 45. Quanto maior esse número de rigidez, aeronaves maiores e pesadas o equipamento consegue receber.

O novo aeroporto de Sobral foi bem planejado, para uma região rica do Estado, uma cidade com números bem próximos aos dos municípios de Juazeiro do Norte (CE), Mossoró (RN).

Município População PIB per capita Mossoró-RN 278.034 R$ 26.570,03 Sobral-CE 203.023 R$ 25.396,38 Juazeiro do Norte-CE 286.120 R$ 18.381,08

Bem verdade que na movimentação do aeroporto de Juazeiro do Norte há participação de vários outros municípios do Cariri cearense, Pernambuco e Paraíba.

Ainda, porém, o aeroporto de Sobral não encabeçou o grupo 1 da contratação emergencial feita pelo Governo do Estado. O aeroporto foi deixado no mesmo ‘pote’ de aeroportos menores como Campos Sales e Tauá.

Não acredito que seja a melhor estratégia. Sobral precisa estar com os maiores. E mesmo estando com os maiores, a missão de atrair voos não é fácil.

Jeri (que é Jeri!), começou com 1 voo semanal aos sábados, charter. Até que o mercado (que é míope, muitas vezes) visse que o aeroporto tinha o potencial que conhecemos hoje.

O Estado precisará mostrar que Sobral é uma fração interessante de Jeri, de Juazeiro do norte.

Pior resultado do Nordeste

Se o projeto do aeroporto de Sobral foi bem planejado, não se pode dizer o mesmo do planejamento da região para incentivar os voos comerciais que havia da Azul Conecta.

O Estado não investiu em divulgação dos voos, a gestão municipal não abraçou a ideia de fazer o equipamento mais próximo da população com transporte público do centro ao aeroporto no horário dos voos. Estive por lá, por exemplo, no voo inaugural e transporte por aplicativo não atendia passageiros.

Como resultado, Sobral teve repetidas vezes a cidade do interior do Nordeste, entre 40 equipamentos da Região, a pior movimentação de passageiros. Inexplicável.

Nos anos de 2023 e 2024, o aeroporto movimentou menos de 100 passageiros em cada período. Irrisório, menos que Crateús e Iguatu, cidades bem menores. A região também perdeu logo a credibilidade nos voos da Azul Conecta, que passou vários meses com dezenas de cancelamentos.

Sobral precisa ter planejamento específico para atração de voos, precisa atrair a aeronave correta, a companhia aérea correta e para o destino correto: São Paulo.

Fosse para receber apenas aviação geral e jatinhos executivos, não precisava ter construído um equipamento tão preparado. Porém, fez-se o certo, Sobral demandará esse nível de equipamento.

Em mensagem à Coluna, a Prefeitura de Sobral "reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Aeroporto Regional, reconhecendo seu potencial como um importante vetor de crescimento para a cidade e região. A nova gestão municipal está empenhada em implementar estratégias para ampliar a utilização do equipamento e fortalecer sua integração com o município e a região Norte do estado", informou.

Nova administração

Conforme publicamos no último dia 24, o aeroporto passará a ser gerido pela empresa Visac Serviços Aeroportuários .

Não encontrei o histórico dessa empresa na internet. Ainda mais, infelizmente, o valor médio que poderá ser aplicado no Bloco 2 (oito aeroportos) é de aproximadamente apenas R$ 800.000, valor para 12 meses.

Uma pena o aeroporto não ter permanecido no bloco 1, juntamente a Jeri e Aracati.

Aeroporto totalmente preparado para receber aeronaves maiores

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) compartilhou que o aeroporto está totalmente pronto para receber voos comerciais: “O Aeroporto Regional Luciano de Arruda Coelho, localizado em Sobral (CE), está aberto ao tráfego aéreo desde janeiro de 2023. A partir de junho do mesmo ano, passou a contar com autorização para operações com aeronaves a jato, após a instalação do Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI). A presença desse equipamento é uma exigência regulamentar da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operações com jatos, conforme estabelecido pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 154".

A agência ainda informou que "com a homologação, o aeroporto tornou-se apto a receber aeronaves de médio porte, como o Airbus A320 e o Boeing 737, desde que sejam observados os parâmetros operacionais específicos do aeródromo. A efetivação dessas operações, contudo, depende da avaliação e decisão das companhias aéreas, considerando aspectos como a demanda de mercado e a viabilidade econômica das rotas".

Assim, não há qualquer óbice técnico que impeça a atração de voos para o novo e ocioso aeroporto.

Transferência dos aeroportos para Setur

Conforme publicado pelo Diário do Nordeste, foi aprovado no último dia 9 um projeto de lei que transfere a gestão de aeroportos e campos de pouso estaduais para a Secretaria do Turismo (Setur). Até então, essa competência estava a cargo da Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE).

Sob a gestão da Setur, o equipamento pode ser vendido com mais energia e frequência, podendo receber voos regulares nacionais. O Secretário de Turismo Eduardo Bismarck já havia compartilhado com o Diário do Nordeste que companhias desejam voar a Sobral.

Essa situação, no entanto, "não é uma coisa concreta para agora", reforçou Bismarck: "Não posso dizer que a gente tem isso concreto, mas é um trabalho que já estamos nos dedicando".

É bom saber pelo menos que haverá dedicação no sentido de atrair voos.

Municípios muito menores que Sobral tinham movimentação nacional como Parnaíba no Piauí. Um voo triangular entre o Sudeste, Sobral e Jeri, seria um belo gol.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.