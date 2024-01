Por que o Aeroporto de Sobral ficou em último lugar no Nordeste em movimentação de passageiros?

O Aeroporto de Sobral ficou em último lugar do Nordeste em movimentação de passageiros comerciais em 2023. Dos 42 aeroportos com voos comerciais na região, o excelente aeródromo sobralense foi o 42º colocado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A cidade cearense tem a 18ª população desse rol de 42 municípios, porém teve o pior resultado da amostra.

Sobral, que possui mais de 200 mil habitantes movimentou ínfimos 143 passageiros, atrás de Iguatu-CE (188), Crateús (221), Cajazeiras-PB (377), Patos-PB (1.844). Todas as cidades são menores em população que Sobral.

Dessa forma, por que o movimento recente de Mossoró-RN, por exemplo, dá mostras de que a cidade possui um grande potencial aéreo e o aeroporto de Sobral “não vingou” após quase 1 ano de início de voos comerciais?

Por que uma cidade como Parnaíba, menor que Sobral, tem conseguido movimentar muito mais passageiros que a cidade cearense?

A ociosidade do Aeroporto de Sobral é o exemplo mais evidente da falta de ações concretas de Prefeitura e Governo do Estado em captar voos comerciais relevantes para a cidade. A Infraero, que acabou de receber a gestão do equipamento, poderá ser incluída no rol de responsáveis caso não mude esse jogo em 2024.

Dia 27 de fevereiro próximo fará um ano que o Aeroporto de Sobral recebeu seu primeiro voo comercial. Em 2023, porém, o resultado é tão ruim que é como se não houvesse voos comerciais. Os R$ 70 milhões investidos pelo estado até aqui não serviram de nada.

Assim, operações sem relevância, muitos cancelamentos de voos e falta de perspectiva para novos voos comerciais com maiores aeronaves.



Quando fiz o voo entre Mossoró-RN e Fortaleza, constatei os problemas diametralmente opostos entre a cidade potiguar e Sobral:

Mossoró vai despontando com mais operações e possui um aeroporto realmente precário.

Sobral possui excelente estrutura e não tem enchido voos de Caravan, 9 assentos, com voos duas vezes por semana. Qual o problema de Sobral?

Já Parnaíba-PI, encontrou uma forma eficiente de movimentar boa quantidade de passageiros. A Azul liga a cidade a um grande centro como Belo Horizonte com voos triangulares com Jericoacoara (Cruz) e achou seu lugar ao sol: movimentou 11.385 passageiros em 2023.

Fiz um comparativo dos perfis socioeconômicos de ambos os municípios para mostrar que as cidades (Mossoró e Sobral) possuem pujanças proporcionais próximas: Sobral não tem problema orgânico, portanto.

Assim, de partida, Sobral possui números próximos da realidade mossoroense e deve ter mais demanda que Parnaíba (ainda que saiba que a cidade do Piauí tenha um perfil turístico). Onde estão os voos relevantes de Sobral, portanto?

Legenda: Vista aérea do Aeroporto de Sobral Foto: Fabiane de Paula

Já desenvolvemos algumas colunas em que discutimos as razões para a baixíssima ocupação da Azul Conecta no Ceará. A companhia aérea é parte do problema.

Por exemplo, quando vimos de perto a diferença de demanda entre Patos-PB e Iguatu-CE, ficou claro que os preços por Iguatu eram bem mais elevados, além de que o tempo para chegar, por exemplo, em São Paulo, era muito maior.

Voar com a Azul Conecta de Sobral e realizar conexões em Fortaleza envolve os mesmos problemas: preços altos, conexões ruins, viagens delongadas.

Preços altíssimos

Incrivelmente, partir de Sobral com a Conecta e fazer baldeação para voar até Campinas-SP, por exemplo, chegar a custar mais de R$ 3 mil em um voo no dia 6 de fevereiro.

O mesmo voo entre Fortaleza e Campinas custa por volta de R$ 1 mil. Ninguém vai voar de Sobral, pagando o triplo.

Ademais, o preço de Mossoró para chegar até Campinas, no mesmo dia era de R$ 987,00. Por que o preço a partir de Sobral é tão superior?

Conexões ruins

De Sobral, as conexões em Fortaleza comumente vão também envolver conexões em Recife, hub da Azul, tornando a viagem mais desgastante.

A Azul precisaria criar mais voos, por exemplo, de Fortaleza para Campinas ou para Congonhas. As ocupações presentes são excelentes e permitiriam mais frequências.

No horário que o passageiro de Sobral chega em Fortaleza, 12h50, o passageiro não consegue se conectar ao voo de Fortaleza para Campinas que sai por volta de 13h.

O próximo voo entre Fortaleza e Campinas é apenas às 3h da manhã: inviável de esperar.

Resultado: precisa esperar o próximo voo para de Fortaleza para Recife, que só sai às 15h e, em Recife, mais tempo de conexão até o sudeste: 10 horas de viagens, complicado.

Pegando carro e voando de Fortaleza, chega a Campinas em 7 horas.

No caso de Mossoró, a ligação com Fortaleza é feita com o ATR (70 passageiros) e na capital cearense, há conexões muito efetivas, dado que a Voepass tem codeshare com a Latam, que possui hub na Capital cearense.

Logo, outras companhias precisam ser sondadas, como a própria Voepass, que voava para Jericoacoara e Parnaíba de Fortaleza.

Legenda: Voos em Sobral são realizados pelo Gran Caravan Foto: Carlos Gleubertto/Arquivo pessoal

Voos em dias não-ideais

Todos os voos da Azul Conecta para Sobral, Crateús, Iguatu e São Benedito ocorrem às terças e sábados. Temos informações que o melhor da demanda entre essas cidades e a capital Fortaleza, por exemplo, ocorre às segundas e sextas-feiras.

Aeroporto de Sobral é excelente, mas é longe do centro da cidade

Um lado ruim do novo aeroporto de Sobral é que está localizado a 27 km de distância do centro da cidade, demandando certamente um tempo importante de antecedência ao passageiro para sair de casa.

Somado ao tempo com que o passageiro precisa chegar antes da partida do voo, o passageiro pode precisar sair de casa com um tempo da ordem de duas horas antes da partida do voo, metade do trajeto de ônibus entre Sobral e Fortaleza.

Pela ótica de quem desembarca em Sobral, precisa haver transporte entre o aeroporto e o centro da cidade. Porém, o aeroporto se localiza em zona bastante isolada, de forma que não há transportes por aplicativos próximos.

Como o Caravan possui apenas 9 assentos, é um risco grande um motorista de aplicativo deslocar-se proativamente à área do aeroporto, aguardando passageiros, dado que a chance de motoristas ficarem sem passageiros é expressiva.

Sem mencionar que uma “corrida” do centro da cidade para o aeroporto acaba onerando o preço total que o passageiro pagará ao todo para chegar, por exemplo, em Fortaleza. Realizando testes com a plataforma Uber, o preço foi de R$ 40.

Os preços, porém, entre Fortaleza e Sobral tem tido bons níveis: para voar em fevereiro, está por R$ 233. Combinando 500 pontos fidelidade, o preço cai para R$ 136, mesmo preço de um ônibus leito.

Assim, o aeroporto precisa de um serviço eficiente para ligar a cidade ao terminal, em horário de voos. Alô Prefeitura de Sobral.

Voo com escala em São Benedito torna viagem até Fortaleza mais longa

O fato do voo que liga Sobral a Fortaleza realizar escala em São Benedito, acaba fazendo com que tenha mais de 2 horas de duração até a capital. É uma desvantagem que alguns passageiros me contam. A diferença de tempo em ir de carro é quase nenhuma.

O voo precisa voltar a ser direto entre Fortaleza e Sobral para que seja mais conveniente.

Concorrência com Aeroporto de Jericoacoara

Teria o insucesso do aeroporto de Sobral a ver com o grande êxito de captação de voos do Aeroporto de Cruz (Jericoacoara)?

O aeródromo de Jeri fica a 130km do Centro de Sobral e possui boa quantidade de passageiros por dia, da ordem de quase 3 partidas diárias para o Sudeste.

Diria que sim, há concorrência efetiva e parte da demanda deve viajar por Jeri.

O bom é que acredito que o aeroporto de Jeri é parte da solução de Sobral, realização de voos triangulares.

Trabalho das autoridades

Não vi, ao longo desses 12 meses de início dos voos comerciais em Sobral, qualquer menção objetiva de autoridades sobre trabalhos realizados para captação de voos mais relevantes para a cidade.

Perguntamos à Secretaria de Turismo (Setur) o que será realizado em 2024 para atrair mais passageiros e mais voos ao aeroporto:

“Estamos em constantes negociações com as companhias para a ampliação da nossa malha aérea. Sabemos da importância dessas conexões para atrair mais turistas, empregos e oportunidades para o Ceará”, respondeu a Setur.

Esses trabalhos de captação poderiam render mais resultados caso fosse publicizado, ou articulado com mais órgãos, como a Prefeitura de Sobral.

Da mesma forma, perguntamos à Secretaria de Turismo de Sobral o que espera realizar: não nos responderam.

De uma fonte da área, ouvi em 2023, que o tempo se encarrega de trazer voos para o aeroporto.

Discordo frontalmente e o tempo está mostrando que não é fácil assim.

O que pode ser feito

Não tenho a menor dúvida que Sobral conseguirá desenvolver seu modal aéreo com uma aeronave maior e uma ligação nacional.

Não precisa reinventar a roda, a ligação Confins, Jeri, Parnaíba, é mais que uma pista do que poderia ser feito: por que não ligar Sobral também a Jeri para Confins ou Campinas?

Um voo duas vezes por semana seria mais que suficiente para fazer um teste. Os certos bons frutos se encarregariam de aumentar a frequência dos voos. A Azul precisa ousar.

Outro ponto, o Governo do Ceará, a Prefeitura da cidade e a Infraero precisam se unir e conceder mais incentivos para viabilizar voos relevantes. Pode-se pensar em redução de taxas de pouso, de permanência, subsídio/garantia de passagens.

Não fazer nada é o pior que pode ser feito, certamente o fomento aos voos compensará quando mais passageiros surgirem e a cidade ganhar dinâmica no modal aéreo.

Em 2019, Aracati chegou a movimentar quase 4 mil passageiros, quando se ligava à Recife. Com a Azul Conecta, o movimentou caiu a níveis negligenciáveis.

Essa é outra pista: Sobral deveria se ligar à Recife e o hub da Azul para evidenciar mais fácil o potencial da cidade cearense.

Outro ponto, não se investiu em promoção dos voos na cidade. Perguntei à Setur, alguns meses atrás, quantos reais foram gastos na divulgação dos voos na cidade. A resposta foi subjetiva. Se a população não sabe da existência do voo, como vai voar?

Não precisa ser um especialista em mercado de aviação para entender isso. O péssimo resultado, o último lugar, evidencia que o problema do aeroporto é a estratégia adotada, ou a total falta de estratégia.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

