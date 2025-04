Dix Aeroportos vai administrar terminais de Jeri e Aracati e investir R$ 12,1 milhões

A empresa Dix Empreendimentos LTDA ganhou a dispensa de licitação da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e fará a gestão dos aeroportos de Jericoacoara e de Aracati. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 15 de abril.

A SOP contratou de forma emergencial e a Dix foi a vencedora do Bloco 1, que envolve os serviços de operação, administração, manutenção e conservação dos aeroportos de Jeri, no município de Cruz, e de Aracati.

Os serviços contratados totalizam R$ 12.178.576,32. A empresa Dix gere dezenas de aeroportos regionais no Brasil, como em São Paulo (exemplo para São José do Rio Preto), Pernambuco, dentre eles Fernando de Noronha, e ainda aeroportos de grandes capitais como Belém e Macapá. É uma empresa com experiência.

Distrato com Infraero

As licitações emergenciais para gestão dos aeroportos do estado foram motivadas pelo distrato entre a SOP e a Infraero (antiga gestora dos aeroportos).

Os aeroportos geridos pela Infraero desde 2023 eram 10: Camocim, Campos Sales, Aracati, Crateús, Iguatu, Jericoacoara em Cruz, Quixadá, São Benedito, Sobral e Tauá.

No Bloco 2 estão os 8 aeroportos restantes.

Relação conturbada

Conforme publicado pela coluna, a relação entre estado e Infraero foi agitada. A estatal informara que detinha verba para investimento nos aeroportos.

Após um tempo, não aplicou a verba e ainda pediu reequilíbrio de tarifas ao Estado em 2024, segundo o governador Elmano de Freitas.

Entre indícios sobre eventual rescisão contratual ainda em setembro de 2024, com um ano de serviços, a coluna teve informações que a Infraero continuaria na relação contratual.

Em novembro, a SOP informou que a faltaram mais ações e mais diálogos do lado da Infraero. Mesmo assim, o Estado faltava com verba para o investimento em aeroportos como o de Quixadá.

Em fevereiro, houve informações que de fato a Infraero deixaria a gestão dos aeroportos. Ao Diário do Nordeste, a Infraero respondeu que "devido a questões contratuais, a Infraero e o Estado definiram, em comum acordo, que o distrato do referido contrato será realizado no mês de abril de 2025".

Por fim, o secretário de Turismo do Ceará avaliou o serviço da Infraero no início desse mês como insatisfatório.

Como resultado, a Infraero deverá gerir os aeroportos até o fim deste mês, quando a Dix assumirá a contratação emergencial em tela, a partir do dia 30 de abril, de acordo com informações recebidas pela coluna.

Futuro dos aeroportos

Os aeroportos regionais deverão em breve ser transferidos da custódia da SOP para a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).

À coluna, a Setur informou que “a Secretaria aguarda o recebimento do inventário da SOP para avaliar a situação”.

Como dito pelo secretário Eduardo Bismarck, é importante que os aeroportos mais importantes e de maior infraestrutura sejam concedidos à iniciativa privada, que o estado receba outorga e que haja a busca por voos para os equipamentos, sobretudo para Sobral e Aracati, hoje ociosos.

Importante ter a energia da Setur para pensar o futuro desses equipamentos. Jeri é o (único) equipamento que chamaria a atenção num primeiro momento, mas Sobral e Aracati têm potencial.

Aracati, antes da Azul Conecta, já demonstrou seu potencial regional de ligação: ligava-se a Recife e Mossoró.

Não esqueçamos dos outros 8 aeroportos (Bloco 2) que precisam de melhorias para terem a chance de receber mais voos, inclusive comerciais. No DOE, não havia informações sobre a licitação desses aeroportos.

