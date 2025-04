Ceará negocia com Gol voo entre Fortaleza e Córdoba, na Argentina

O Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, informou à Coluna que busca com a Gol Linhas Aéreas adicionar ao rol de voos internacionais do Estado um voo entre Córdoba, na Argentina, e Fortaleza.

“Estamos em conversas com a Gol Linhas Aéreas e temos falado a respeito de um novo voo para a Argentina, agora de Córdoba para Fortaleza”, explicou o secretário.

Córdoba é a segunda maior cidade argentina e a Gol já operou voos entre Fortaleza e a localidade em julho de 2018 e na alta estação de 2019 (meses de janeiro e fevereiro).

A busca do secretário Bismarck por voos do cone-sul já havia sido comentada nos últimos dias pelo Diário do Nordeste. Inclusive, a Gol acabou de reiniciar voos entre Recife e Córdoba, rota não operada desde janeiro de 2018.

Veja também Igor Pires Voepass demite funcionários ligados a operações em aeroportos após suspensão de voos Igor Pires Bastidores da Iberia: Recife tinha chances de receber sozinha os voos, e Belém entrou na disputa

Questionado se a Gol tem demonstrado interesse em incrementar voos no Estado, Bismarck afirmou que as conversas com a companhia têm ocorrido no sentido de a Gol realizar mais voos no Estado.

Isso pode, inclusive, garantir à empresa menores alíquotas de ICMS sobre o querosene de aviação.

“A Gol inclusive comenta de um novo voo entre o Rio de Janeiro (Galeão) e Jericoacoara”, disse o Secretário.

A Gol tem mantido quantidade de voos bem abaixo da média histórica pré-pandêmica. Antes mesmo do hub Gol-Air France-KLM, a Gol mantinha por volta de 16, 17 decolagens por dia em Fortaleza. Em meses de baixa estação, a companhia tem mantido a fraca média de 12 decolagens por dia, grande involução.

O que diz a Gol?

Questionada sobre as negociações com o Estado, bem como sobre os voos acima mencionados por Eduardo Bismarck, a Gol comentou que "está sempre atenta às oportunidades de ampliação de oferta no estado do Ceará, que tem em Fortaleza uma importante base da companhia para voos nacionais e internacionais. Qualquer novidade em relação à atuação da Gol no Ceará será comunicada ao mercado em momento oportuno".