Voepass demite funcionários ligados a operações em aeroportos após suspensão de voos

O presidente da companhia aérea Voepass, José Luiz Felício Filho, mais conhecido como comandante Felicio, enviou circular por e-mail no final da tarde a colaboradores informando do desligamento dos funcionários ligados a setores operacionais (aeroportos) onde a companhia ainda operava.

A mensagem explica que serão desligadas as tripulações (pilotos e comissários) e os chamados aeroportuários, como líderes de aeroportos, funcionários que realizam check-in, funcionários de manuseio de bagagens (atividades de apoio).

As lideranças Voepass desses aeroportos também devem ser desligadas nos próximos dias. Entre 200 e 300 pessoas seriam afetadas, informaram fontes à coluna.

Assim, não deve haver mais funcionários da companhia em nenhum aeroporto do Brasil, ainda conforme essas fontes. Nos últimos meses, a companhia operava em cerca 10 aeroportos, a maioria no Sul e Sudeste do Brasil.

A empresa deve manter apenas setores com relação direta à sede da Voepass em Ribeirão Preto (SP), como RH e Jurídico, além da cúpula da companhia.

Essa medida tem como finalidade reduzir o dispêndio financeiro da aérea até que ela tenha condições de retornar as operações, suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no início do ano, perdendo suas fontes de faturamento.

Entretanto, haveria previsão de retorno da operação em julho próximo com operações básicas: a companhia devolveria os direitos de operação em Congonhas (SP), ficando com operações apenas no aeroporto de Guarulhos.

Após a devolução de algumas aeronaves, a companhia terá apenas quatro delas em situação de voo, todas do modelo ATR-72.

Veja também Igor Pires Conheça a primeira travessia aérea realizada entre Lisboa e Rio de Janeiro em 1922 Igor Pires Como é viajar de Fortaleza para Lisboa no novo voo da Latam

Companhia diz que está tomando "todas as medidas necessária"

Atualização: após a publicação desta coluna a Voepass emitiu comunicado oficial confirmando as demissões. Em nota, a companhia disse que a suspensão de voos por parte da Anac "afetou milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e provocou um impacto direto no caixa da companhia, que já estava em processo de reestruturação financeira".

"A companhia está adotando todas as medidas necessárias para demonstrar sua capacidade operacional para restabelecer seu Certificado de Operador Aéreo (COA) pela ANAC, com o objetivo de retomar suas atividades o mais breve possível", disse a empresa.

A Voepass afirma ainda que "sempre teve como objetivo preservar o máximo de empregos possíveis e manter a sua sustentabilidade no longo prazo" e que "está tratando do assunto diretamente com os sindicatos das categorias e dando sequência nas tratativas relacionadas às questões trabalhistas".

Veja o e-mail enviado pelo presidente da Voepass aos colaboradores

Olá a todos,

Venho por meio desta carta compartilhar com vocês uma decisão difícil e dolorosa. Em função da nova realidade, estamos realizando o desligamento de uma parte significativa da nossa equipe, incluindo tripulação, aeroportuários e pessoas de áreas de apoio.

Este é um reflexo do impacto dos acontecimentos recentes sobre nossa empresa. Como todos sabem, a suspensão temporária de nossas operações afetou profundamente nossa capacidade financeira, que já vinha fragilizada em decorrência da redução da nossa malha aérea após o acidente de agosto do ano passado.

Assim como outras organizações, fomos forçados a aceitar que precisamos dar alguns passos para trás para garantir a continuidade da nossa missão. Esta decisão foi tomada de forma responsável. Por isso, consideramos todos os cenários possíveis para minimizar os impactos.

Gostaria de reforçar para todos vocês, que também dedicam anos para esse mercado tão complexo e com poucas empresas com resiliência suficiente para enfrentar, o quanto sou inspirado por cada um de vocês. Mesmo enfrentando adversidades, vocês demonstraram resiliência, compaixão e dedicação.

Sinto profundamente por esta situação difícil. E tenham certeza de que vocês fizeram tudo o que podiam para manter esta empresa operando com eficiência e segurança. As qualidades e talentos que vocês trouxeram para a VOEPASS são inestimáveis. Expresso minha sincera gratidão por tudo que vocês compartilharam conosco. Agradeço cada momento e todo o esforço.

Quero reforçar ainda que nosso foco permanece inabalável em retomar nossa missão de conectar o interior do Brasil aos grandes centros. E acreditamos na importância do nosso papel essencial como motor para o desenvolvimento da aviação regional no País. Nossa história de 30 anos é testemunha de nossa resiliência e capacidade de navegar por tempos difíceis.

Esta base é o que nos dá confiança para seguirmos buscando a retomada da nossa operação em um futuro próximo com esperança e determinação. Tenho certeza de que, com o apoio da nossa equipe e das comunidades que precisam da aviação regional como um serviço essencial, sairemos deste período mais fortes e ainda mais dedicados a nossa missão.

Com profunda gratidão,

Felício

Co-fundador e Presidente da VOEPASS Linhas Aéreas

Leia a nota oficial da companhia

A VOEPASS Linhas Aéreas comunica que tomou a difícil decisão de readequar seu quadro de funcionários à nova realidade da empresa e realizou o desligamento de uma parte do seu quadro de funcionários, incluindo tripulação, aeroportuários e pessoas de áreas de apoio. A decisão foi tomada após a suspensão temporária da sua operação, medida que afetou milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e provocou um impacto direto no caixa da companhia, que já estava em processo de reestruturação financeira, tendo ajuizado um pedido de tutela preparatória em fevereiro deste ano.

A companhia está adotando todas as medidas necessárias para demonstrar sua capacidade operacional para restabelecer seu Certificado de Operador Aéreo (COA) pela ANAC, com o objetivo de retomar suas atividades o mais breve possível. Nesse processo, sua malha encontra-se sob revisão e análise frequentes, que consequentemente tem impacto direto na quantidade de pessoas que emprega.

A companhia ressalta que, mesmo diante de todos os desafios que vem enfrentando, sempre teve como objetivo preservar o máximo de empregos possíveis e manter a sua sustentabilidade no longo prazo; e com isso manter seu compromisso de conectar o interior do Brasil aos grandes polos.

Reforça ainda que considera sua história de 30 anos — sendo a companhia aérea há mais tempo em operação no país — uma força essencial e estratégica de desenvolvimento na aviação brasileira — já que poucas companhias aéreas investem na inclusão de cidades do interior no transporte aéreo.

A companhia está tratando do assunto diretamente com os sindicatos das categorias e dando sequência nas tratativas relacionadas às questões trabalhistas.