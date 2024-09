Infraero continuará à frente dos aeroportos do Ceará, confirma secretaria

O Contrato de Gestão de 10 Aeroportos regionais cearenses entre o Estado do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a estatal federal Infraero deverá ser mantida.

À Coluna, a SOP confirmou a informação: "A Superintendência de Obras Públicas informa que o contrato vigente de cinco anos com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) para a prestação dos serviços de administração, operação, manutenção e conservação dos dez terminais regionais do Estado terá continuidade, podendo ser renovado por igual período, conforme a nova Lei de Licitações 14.133/2021".

"A continuidade do contrato de gestão com a Infraero demonstra o interesse do governador do Ceará, Elmano de Freitas, de garantir serviço de qualidade aos cearenses e aos visitantes, além de fortalecer a cadeia do turismo com a ampliação da malha aérea e do número de voos com destino ao Ceará", acrescentou.

Veja também Igor Pires Voos da Azul para a Flórida completam 10 anos e companhia terá voos extras entre Campinas e Orlando Igor Pires Voepass retoma venda de passagens para Fortaleza, Juazeiro do Norte, Fernando de Noronha e Natal

Ainda, a SOP deu-nos informações sobre investimentos que serão realizados em alguns aeroportos, pergunta que fizemos. Por exemplo, a falta de investimentos no aeroporto de Quixadá foi determinante para que a Azul não iniciasse seus voos em julho passado, conforme publicamos.

"Os investimentos orçados em R$ 7.250.000,00, serão feitos na melhoria da infraestrutura dos aeroportos de Aracati, Campos Sales, Jericoacoara, Sobral e Quixadá", completou a nota da SOP.

Dessa forma a dúvida sobre continuidade do Contrato se encerra, a necessidade de investimentos parece estar solucionada, porém, não sabemos quais contrapartidas novas terá a Infraero do Governo do Estado.

Em meados de agosto, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o Governador Elmano de Freitas disse que a Infraero afirmou ter dinheiro em caixa (R$ 2 bilhões) para realizar investimentos nos aeroportos para melhorias. Após a assinatura do Contrato, o setor jurídico da estatal informara que não poderiam ser realizados investimentos, a menos que os aeroportos fossem doados à estatal.

Frente a essa pedida totalmente não razoável, sobretudo porque o Estado possui equipamentos novos como o aeroporto de Sobral que custou da ordem de R$ 70 milhões, e da necessidade de realizar investimentos (como em Quixadá), pensou-se em encerramento contratual, como informamos.

Apesar da dificuldade, o Governador informou (meados de agosto) que estaria havendo negociações para buscar solução ao imbróglio. Segundo Elmano de Freitas, a pedida da Infraero envolvia ajuste de tarifas (“2, 3 reais a mais”) e algumas reformas nos aeroportos.

Como contrapartida, haveria equacionamento para as necessidades de Quixadá e ações voltadas à construção do aeroporto de Morada Nova.

Balanço da Infraero

Nesses 13 meses à frente da Infraero, não houve ainda relevante atração a maior de voos para os aeroportos do interior, pelo menos, Sobral, São Benedito, Crateús, Iguatu.

Em outubro, a Azul Conecta incrementará frequências a mais sim para esses aeroportos, porém, há certa conexão com a frustração do início das operações em Quixadá.

Apesar disso, como publicamos, o incremento da Conecta deve ser enaltecido e teve participação da Infraero.

Ainda, a Infraero deveria envidar esforços adicionais para ocupar os super ociosos em voos comerciais aeroportos regionais de Sobral e Aracati, aparelhos novos, acima da média nacional, mas vazios.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil