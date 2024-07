Aeroportos do interior do Ceará vão ganhar mais oito voos semanais; veja cidades

A Azul Conecta incrementará uma frequência semanal (2 voos) para as cidades de São Benedito, Sobral, Crateús e Iguatu a partir de outubro, fazendo com que todas as cidades tenham 3 ligações semanais com Fortaleza.

O grande ponto é que, aliado ao incremento, de 2 para 3 ligações semanais, as 4 cidades terão viagens aéreas em dias que trarão ampla flexibilidade para deslocamento de profissionais a trabalho.

Os novos horários já estão nos sistemas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à venda.

Como é hoje?

Voos não diretos entre Fortaleza e as 4 cidades (Fortaleza-Iguatu-Crateús-Fortaleza e Fortaleza-Sobral-São Benedito-Sobral-Fortaleza)

Ligação em dias não favoráveis para profissionais em serviço

Com ficará a partir de outubro?

Voos totalmente diretos entre cada uma das 4 cidades e Fortaleza.

Ligação às segundas, quartas e sextas-feiras, permitindo melhor flexibilidade e voos em horários comerciais.

Haverá alterações também nos voos de Jericoacoara e Rota das Emoções: voos às quintas, sábados e domingos. Voos em dias e horários alinhados com as demandas turísticas da região.

Assim, com as alterações em frequências e horários, a Azul Conecta organizou bem sua malha no Ceará e criou dois eixos muito coerentes de voos: boas ligações para mercado corporativo em Sobral, São Benedito, Crateús e Iguatu (demanda frequente de muitos leitores) e boas ligações com a Rota das Emoções, eixo turístico ao fim da semana.

Quem ganha é o passageiro.

Teste final para validar a demanda

Bom recordar que esses ótimos ajustes são consequência da não implementação dos voos em Quixadá, como estava previsto:

Por outro lado, penso que é melhor por hora desenvolver os dias e horários para esses mercados como a Azul ora realiza, do que colocar um novo mercado em que todos os destinos terão dias e horários ruins.

Solicitamos mais esclarecimentos à Azul, mas não obtivemos resposta até a publicação da coluna.

