Crateús ganha mais 6 voos da Azul para Fortaleza a partir de outubro

A Azul Conecta deve operar a partir de 5 outubro mais três frequências no Aeroporto de Crateús. Os voos têm como destino Fortaleza.

ATUALIZAÇÃO EM 18 de julho às 15h41: A coluna errou ao informar que a Infraero, empresa administradora de aeroportos regionais do Ceará, confirmou as novas operações. Na realidade, a confirmação partiu de fontes do setor aéreo ouvidas pela coluna.

O incremento de voos mais que dobrará a ligação entre a cidade do interior e a Capital.

Serão 3 frequências adicionais às segundas, quartas e sextas, de forma direta, totalizando seis voos adicionais.

Os voos entre Fortaleza e Crateús ocorrem atualmente às terças e sábados com escala em Iguatu. O incremento de voos da Conecta pode ser decisivo para o melhor aproveitamento dos voos, garantindo ligação praticamente diária entre as cidades.

A venda das novas frequências iniciará em 1º de agosto próximo, mas não foram divulgados os horários.

Assim, a cidade do interior terá voos comerciais às segundas, terças, quartas, sextas e sábados. De Fortaleza, o passageiro poderá ligar-se para qualquer lugar do país e vários destinos internacionais da Azul.

"A Azul informa que, como empresa competitiva, está sempre atenta ao mercado e avalia constantemente as possibilidades de incremento de sua malha. Contudo, neste momento, não há previsão de novos voos para Crateús (CE)", divulgou a Azul em nota.

Excelente notícia e conquista para a região

Empresários locais de Crateús já haviam se organizado para que houvesse mais incremento de voos. Com mais dias, fica mais flexível a vinda e retorno a Crateús.

O reporte local é que há demanda represada que pode ser mais bem aproveitada a partir de agora.

Lilian Alves informa que a coordenação para o incremento ocorre de conversa da Infraero com a Azul Conecta.

Voos em Quixadá suspensos

No início deste mês, a Azul suspendeu as operações em Quixadá, previstas para iniciar em 8 de julho.

O motivo, segundo a empresa, é a falta de adequações necessárias na infraestrutura do aeroporto exigidas pela companhia, deixando de oferecer condições técnicas para voos.

"Mesmo diante da suspensão, a companhia reforça o seu interesse em iniciar as operações em Quixadá o mais breve possível, desde que as adequações já apontadas pela companhia sejam iniciadas e concluídas. Importante destacar que os Clientes afetados receberão toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)", informou a empresa.

