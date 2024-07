Aeroporto de Fortaleza cresce em junho após 11 meses de sucessivas quedas

Não há espera que não acabe, e o Aeroporto de Fortaleza cresceu em junho de 2024 em relação a junho de 2023, após longos 11 meses de queda. Os números são da concessionária Fraport Brasil.

A alta estação de julho de 2023 inaugurava uma longa sequência de fortes decréscimos em movimentação.

De julho de 2023 a maio de 2024, o decréscimo do respectivo mês na comparação com igual período do ano anterior foi de em média 7%.

Em junho passado, finalmente, o Aeroporto de Fortaleza movimentou 4,1% mais passageiros que junho de 2023, totalizando 453.572 viajantes.

Julho de 2024 deverá ser o 2º mês de crescimento, segundo previsões feitas pela coluna, baseadas no quantitativo de assentos disponíveis para a cidade. O 2º semestre deve ser bem melhor.

Primeiro semestre de quedas

No acumulado do 1º semestre de 2024, porém, ainda estamos 4,8% abaixo do 1º semestre de 2023. Foram movimentados até junho passado 2.676.595 passageiros. A próxima torcida é que consigamos crescer 2024 em relação a 2023.

Como a intenção é sempre olhar para frente, preciso dizer algo importantíssimo. A Fraport, o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza e setores do turismo não podem deixar que essa queda novamente ocorra.

Nossa estratégica turística retrocedeu mais de 10 anos e ela é responsável por mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará.

Lembre-se, a queda (e do tamanho que foi) não teve (quase) nada a ver com a pandemia da Covid-19, mas com a vontade deliberada de companhias reduzirem (e muito) o movimento no Ceará. Algumas para provocar negociações com o Estado.

Com isso, quero dizer que esse pandemônio aéreo poderia ter sido evitado/amenizado. Infelizmente, não foi. Faltou um observatório que percebesse com antecedência esse maremoto. Lembro que ainda no 1º trimestre de 2023, a coluna comentou sobre o que estava por vir.

Ainda ao fim de 2022, era possível saber o que viria e não nos preparamos para tal.

