Saiba quais as falhas de infraestrutura que levaram a Azul a suspender início dos voos em Quixadá

A Azul Linhas Aéreas anunciou, na manhã desta quinta-feira (4), a suspensão de suas operações em Quixadá (CE), que estavam previstas para iniciar na próxima segunda-feira (8), conforme informamos no início de abril em primeira mão.

Segundo a aérea, o motivo é a falta de adequações necessárias na infraestrutura do aeroporto exigidas pela companhia, deixando de oferecer condições técnicas para voos, afetando os altos padrões de segurança adotados pela Azul em todas as suas operações.

De fato, em abril, tivemos informações de que, em visita técnica realizada pela Azul no aeroporto, houve reporte de necessidades operacionais.

Segundo fontes do meio, os principais pontos de melhoria solicitados pela Azul em Quixadá são:

Recapeamento da pista Sinalização da pista e pátio Instalação de auxílios a navegação, PAPI

As melhorias de infraestrutura são imprescindíveis para garantir os mais altos níveis de segurança, naturais para a ocorrência da Aviação Comercial Brasileira, uma das mais seguras do mundo.

E, mesmo diante da suspensão, a Azul reforçou o seu interesse em iniciar as operações em Quixadá o mais breve possível, desde que as adequações já apontadas pela companhia sejam iniciadas e concluídas. Importante destacar que os clientes afetados receberão toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Contrato de concessão dos aeroportos do Ceará para a Infraero

Segundo informações do Governo do Estado, a Infraero, ao receber a concessão dos aeroportos no Ceará, é responsável por serviços “fiscalização operacional, vistorias e inspeções, segurança aeroportuária, meio-ambiente, comercialização de áreas externas, manutenções preventivas”. Aracati, Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Iguatu, Crateús, Campos Sales, Camocim, Quixadá e Tauá.

Perceba que investimentos na estrutura não estão previstos no rol de atribuições do aeroporto.

Legenda: Aeroporto de Quixadá tem infraestrutura precária para o recebimento de voos comerciais, diz Azul Foto: Acervo Ciopaer

Através do contrato, a Infraero seria remunerada através das arrecadações tarifárias e comerciais dos aeroportos. O prazo contratual para prestação dos serviços é de 60 meses e representa ao Tesouro Estadual uma economia estimada de até R$ 22 milhões anuais.

Especificamente no aeroporto de Quixadá, a pista, de 1.200 metros de extensão, teve obras autorizadas de expansão. De acordo com informações divulgadas em agosto de 2023 — quando a Infraero assumiu a concessão dos aeroportos públicos no Ceará — pelo então secretário de Obras Públicas do Ceará, Quintino Vieira, o local será ampliado em 500 metros, contando com 1.700 metros para pousos e decolagens. O investimento anunciado é de R$ 18 milhões.

A coluna entrou em contato com a Infraero solicitando mais informações. O órgão, contudo, indicou que a infraestrutura do equipamento é de competência do governo estadual. A Superintendência de Obras Públicas (SPO) do Ceará foi procurada e terá o posicionamento acrescentado tão logo responda.

