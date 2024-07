Fortaleza encosta em Salvador e registra mais de 190 mil passageiros internacionais; veja ranking

O Aeroporto de Fortaleza registrou no primeiro semestre deste ano 192,7 mil passageiros internacionais, encostando no Aeroporto de Salvador, que movimentou 194,2 mil viajantes internacionais no período. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com o resultado, Fortaleza fecha o primeiro semestre na oitava posição nacional entre os terminais que mais movimentaram passageiros internacionais, tendo crescido 57% em relação à igual período de 2023, quando pelo aeroporto da Capital passaram 122,6 mil viajantes de voos internacionais.

O índice de crescimento foi o 3º maior entre os 10 aeroportos com mais passageiros.

O aeroporto Pinto Martins ganhou duas posições entre 2023 e 2024, ultrapassando Recife e Porto Alegre. A superação de Porto Alegre está totalmente relacionada ao infortúnio do aeroporto Salgado Filho registrar alagamentos por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul em maio.

O crescimento fez com que o Pinto Martins estivesse ao nível muito próximo ao resultado de Salvador, que liderou os números na região Nordeste.

A aproximação em relação à capital baiana é resultado de pelo menos 3 meses seguidos em que o Fortaleza Airport lidera os números internacionais no Nordeste: abril, maio e junho.

A previsão para julho de 2024 é de mais equilíbrio entre assentos internacionais: 45.052 assentos em Fortaleza x 44.078 assentos para Salvador. Novamente pode-se ter Fortaleza liderando passageiros mensalmente, apesar que Salvador tem tido melhor taxa de ocupação, podendo reassumir a ponta em julho.

Todos os aeroportos do Nordeste deverão crescer com assentos internacionais neste mês.

Movimentação nacional e do Nordeste

O momento internacional no Brasil é bastante favorável, com crescimento praticamente generalizado e relevante em todos os aeroportos.

Assim é bastante favorável com os 5 maiores mercados internacionais do Nordeste, crescendo forte em quase 30% em média (Salvador, Fortaleza, Recife, Natal e Maceió).

Florianópolis segue sendo grande destaque, dado que entrou no pódio dos aeroportos mais movimentos internacionais, tendo dobrado o número de passageiros na comparação com 2023.

De maneira negativa, aparecem Campinas decrescendo quase 10% em passageiros internacionais e Foz do Iguaçu com queda de 7%.

No Brasil, o crescimento em passageiros internacionais considerando no primeiro semestre foi de 21%.

Disputa acirrada

A disputa pela liderança em voos internacionais no Nordeste deve ficar maior a partir do segundo semestre, com o incremento das operações da Air France em Fortaleza e a inclusão de novos voos para Paris em Salvador.

Além disso, Recife registrou a retomada de voos internacionais pela Azul.

