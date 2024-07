Evento de aviação acontece em Fortaleza e ajuda na pesquisa de transporte aéreo no Nordeste

O Sitraer – Simpósio de Transporte Aéreo – é evento anual organizado pela Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo (SBTA) e ocorrerá pela primeira vez em Fortaleza, de 16 a 18 de outubro.

O evento foi iniciado em 1999, em São José dos Campos-SP, e tem suas raízes no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, mais propriamente, no então Departamento de Infraestrutura Aeronáutica, hoje, Engenharia Civil-Aeronáutica.

Hoje, a presidente da SBTA é a professora e chefe da Divisão da Engenharia Civil-Aeronáutica do ITA, Professora Giovanna Ronzani.

O evento, portanto, tem ligação histórica com o Instituto, que terá sede em Fortaleza.

A vinda do Sitraer e a chegada do ITA é doce coincidência para nosso estado, que luta para se reposicionar como hub aeronáutico para aviação comercial.

Em 2024, será a 21ª edição do evento, que ocorrerá no Centro Universitário Farias Brito, na zona leste da capital cearense. Das 20 edições até hoje, apenas São Luís no Maranhão já recebeu o Sitraer no Nordeste, portanto, a segunda vez que o evento acontecerá na região.

“Acredito que o Sitraer 2024 será mais uma edição muito relevante para alavancar e atualizar as pesquisas e as discussões (em transporte aéreo). Este evento é o mais importante para os pesquisadores de transporte aéreo do Brasil e pela primeira vez acontecerá em Fortaleza. Em 2022 foi no Sudeste (São José dos Campos-SP) e em 2023 no Sul (Joinville-SC) do país”, comentou a professora Giovanna Ronzani.

Pergunto como o evento ajuda na disseminação do tema aeronáutico e da pesquisa em transporte aéreo no Nordeste:

“Agora em 2024 no Nordeste, pretendemos propagar e integrar ainda mais todos os entes, seja da Academia, da Indústria ou do Governo. O Sitraer desempenha um papel crucial nesse contexto, oferecendo expertise e apoio à inovação nas pesquisas do setor aéreo. Além disso, esse evento permite a conexão de pesquisadores, instituições acadêmicas e empresas, fortalecendo ainda mais os elos entre os mesmos”, complementou a presidente da SBTA.

O que é o Sitraer

O Sitraer tem caráter eminentemente técnico-científico e está sendo bastante divulgado entre várias universidades do Nordeste e de todo o Brasil, na tentativa de atrair o que há de melhor na pesquisa em transporte aéreo: e há muito sobre o tema sendo trabalhado na região.

O prazo para submissão de artigos está aberto até 05 de agosto próximo.

Assim, muito dos participantes são alunos de graduação e pós-graduação e Professores universitários. Pessoas que se dedicam à pesquisa em transporte aéreo em amplo espectro.

Os artigos submetidos serão analisados pela comissão científica, e os melhores serão premiados ao fim do evento.

O evento tem como pilares principais de pesquisa:

Regulação e Gerenciamento de Companhias Aéreas

Gerenciamento de Tráfego Aéreo

Mobilidade Urbana Avançada (Drones e Evtols)

Infraestrutura aeroportuária

Geopolítica do Transporte Aéreo

O Sitraer de Fortaleza já atraiu diversos parceiros das áreas acima relacionadas, como Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, InfraSA, Latam, Lufthansa Consulting, Infracea, Aeródromo Dias Branco, Fraport, Interline Aviation, Instituto Federal do Ceará – IFCE, Organizações Farias Brito.

Ainda, a organização tem buscado parceiros para que o Sitraer de Fortaleza possa ser, como dito pelo Chefe do Comitê Local, professor Fabiano Rocha do IFCE, “seja o maior Sitraer de todos.” O XXI Sitraer será histórico, porque faz 25 anos da criação do evento (1999), que foi criado dentro de grupos de trabalhos do ITA, por isso a forte ligação com o instituto”.

Após ter passeado por alguns estados do Brasil, inclusive em São Luiz no Maranhão, muito interessante que Fortaleza receba o Sitraer em paralelo à chegada do ITA no Ceará. “Em 2024, ainda será o centenário de Fernando de Mendonça, engenheiro do ITA, criador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, filho de Guaramiranga-CE”, complementou o professor Fabiano Rocha.

“Além disso, nosso host é um parceiro, grupo cearense, maior expoente da preparação para o vestibular do ITA do Brasil, grande entusiasta do tema aeronáutico há décadas.

Todo esse contexto faz com que tenhamos todo cuidado com os artigos publicados, queremos os melhores pesquisadores do Brasil e do Ocidente, teremos pesquisadores de Portugal, da América Central e do Sul”, afirmou Fabiano.

Estratégia turística

O Sitraer de Fortaleza deve ser realmente o maior evento em muitos anos, também porque o cronograma do evento é feito para que o participante possa, ao final, dos três dias, apreciar as atrações turísticas de Fortaleza e do Ceará por todo o fim de semana.

Estratégia vencedora que ajudará na grandeza do evento.

Além disso, o Sitraer será realizado em auditório com estrutura de Teatro para aproximadamente 300 pessoas, com audiovisual de alto nível, permitindo a melhor visualização e interação com o público.

O evento contará com palestras e painéis para apresentação dos artigos.

Por fim, com a organização do Sitraer, está nascendo a Accaer, Academia Cearense de Ciências Aeroespaciais, que não deixa de ser um legado do evento. “O comitê organizador do Sitraer estará sistematicamente reunido para promover eventos através da Accaer, comenta o professor Fabiano Rocha.

XXI Sitraer – Simpósio de Transporte Aéreo

16 a 18 de outubro em Fortaleza

Centro Universitário Farias Brito – UNIFB

Site do Sitraer

