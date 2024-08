Infraero deverá deixar gestão de 10 aeroportos regionais do Ceará a partir de outubro

A Infraero poderá deixar de administrar 10 aeroportos regionais do Ceará a partir de outubro deste ano. Fontes do setor aéreo informaram à coluna da possível descontinuidade do contrato de gestão entre a empresa e o Governo do Estado.

Atualmente, a Infraero é responsável pela gestão administrativa e operacional dos aeroportos de Aracati, Jericoacoara, Sobral, São Benedito, Iguatu, Crateús, Campos Sales, Camocim, Quixadá e Tauá.

Veja também Igor Pires Latam retoma hub de Fortaleza e registra o maior número de operações da companhia em mais de 10 anos Igor Pires Fortaleza ganha terceira frequência semanal para Buenos Aires a partir de 2025 Opinião Após acidente, Voepass cancela temporariamente voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte e Fernando de Noronha

O contrato foi celebrado em agosto de 2023, de maneira que a Infraero completou em julho passado 12 meses na gestão dos aeroportos.

Com o distrato, a administração dos terminais voltaria para as mãos do Governo do Ceará, no caso, para a Superintendência de Obras Públicas (SOP).

A coluna procurou a SOP, mas até a publicação deste texto não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

Em nota, a Infraero não confirmou o fim da relação com o estado, mas mencionou estar em negociações visando não interromper a gestão dos aeroportos cearenses.

“A Infraero está em tratativas com o Governo do Estado do Ceará para equalizar questões contratuais essenciais à sustentabilidade da operação dos dez aeroportos”, afirma.

Segundo a empresa, a Infraero “está empenhada em buscar soluções que preservem a continuidade da operação dos aeroportos de forma eficiente para todos os envolvidos, pois não é o desejo da Infraero interromper sua gestão frente aos aeroportos do Ceará”.

“A Companhia reitera seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com a excelência na gestão aeroportuária a fim de garantir que os aeroportos cearenses mantenham seus altos padrões de operação e atendimento e possam, efetivamente, contribuir com o desenvolvimento regional”, completa a nota.

Bastidores das tratativas

A coluna teve acesso a fontes que informam que o fim do contrato teria ligação com o desejo da Infraero de ter a gestão dos 10 aeroportos estaduais por um prazo alargado, algo que não estaria alinhado com o Governo do Ceará. O contrato hoje celebrado é de 5 anos.

A motivação para um eventual distrato é que não seria possível compensar os custos da Infraero com a manutenção dos aeródromos com o prazo atual celebrado.

O contrato traz economias milionárias ao Ceará por repassar a gestão operacional à Infraero, porém, com exceção do aeroporto de Jericoacoara que movimenta mais de 10 mil passageiros por mês, os outros 9 não possuem demanda relevante e poderiam chegar a ser deficitários a empresa pública.

Ainda, as negociações entre Estado e Infraero podem ter ligação também com adequações necessárias ao aeroporto de Quixadá.

Lembre-se o leitor de que o não início dos voos comerciais da Azul Conecta em Quixadá teve ligação com a falta de investimentos em infraestrutura, algo que não estaria coberto pelo contrato de gestão da Infraero.

Saiba quais as falhas de infraestrutura que levaram a Azul a suspender início dos voos em Quixadá - Igor Pires - Diário do Nordeste (verdesmares.com.br)

Na ocasião, o Estado informou que buscaria levantar recursos junto ao Governo Federal da ordem de R$ 18 milhões para as melhorias. Essas elevadas cifras demonstram que o Ceará precisaria melhorar a infraestrutura de seus aeroportos, porém, não consegue que a Infraero o faça.

Um ano de gestão

Neste ano em que a Infraero esteve à frente dos aeroportos cearenses, quase nada aconteceu relativo à atração de novas operações.

Era esperada a captação de voos nacionais da cidade de Sobral, que está muito mal posicionada no Nordeste, sendo a última colocada em movimentação de passageiros.

Se a Infraero não conseguiu atrair voos para Sobral ou para Aracati, vai atrair voos relevantes para qual cidade?

Assim, pelo menos no vetor de aviação comercial, os aeroportos não receberam mais operações até aqui.

Logo, parte do eventual déficit econômico da Infraero em alguns dos aeroportos é responsabilidade dela própria. Aracati perdeu operações da Azul Conecta, desde julho passado e perderá até o fim de outubro, o voo semanal da empresa Voepass para Fortaleza.

Algo que pode ser dito é que a Azul Conecta incrementará operações nos Aeroportos de São Benedito, Sobral, Crateús e Iguatu a partir de outubro próximo. Em Crateús, se consegue ver atuação ativa da Infraero para incrementar operações.

Ainda, recebemos relato de fontes que informam que o nível de manutenção em aeroportos como Sobral caiu após a chegada da Infraero.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil