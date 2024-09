Voos da Azul para a Flórida completam 10 anos e companhia terá voos extras entre Campinas e Orlando

Os voos da Azul para a Flórida-EUA, cidades de Orlando e de Fort Lauerdale, completarão em dezembro próximo 10 anos. Os voos foram iniciados do maior hub da companhia, em Campinas, e foram evoluindo para diversas outras bases da Azul como Confins-Belo Horizonte, Recife, Belém e Manaus.

Nesses 10 anos, foram mais de 4 milhões e 200 mil passageiros transportados ida e volta entre Brasil e Flórida a taxa de ocupação média de 85% de ocupação. Se descontados os anos de 2020 e 2021, degradados pela pandemia, a taxa de ocupação média é de 88%, excelente número, que mostra a grande procura pelos trechos.

Entre 2015 e 2023, o aumento da movimentação de passageiros com a Azul entre Brasil e EUA foi superior a 66% (399.519 x 664.481), tendo sido o ano passado o recorde de movimentação das rotas. Os dados são todos da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

À época, a Azul, sempre inovando, viu em Fort Lauderdale excelente opção a Miami, dada a breve distância de apenas 50 km entre as cidades, sobretudo agora que há trem de alta velocidade entre as cidades. Já Orlando tem como grande apelo, naturalmente, os parques Disney, além do forte tráfego de brasileiros que vivem nos EUA.

Assim, aproveitando a recém-chegada da 5ª aeronave da Frota Mais Mágica do mundo, inspirada no Pateta, a Azul celebra grandes resultados com uma viagem aos parques Disney em Orlando. Nossa Coluna foi mais uma vez convidada e, inclusive, já pude contar muitos detalhes da excelente viagem de ida.

Legenda: Avião da Frota Mais Mágica do Mundo inspirado no Pateta Foto: Azul/Divulgação

Alta temporada 24/25

A partir de outubro até março de 2025, a Azul ampliará a frequência de voos entre o aeroporto de Viracopos em Campinas até o Aeroporto Internacional de Orlando. Haverá voos extras aos sábados somando-se à frequência diária atual do voo.

Dados de Clientes

A Azul registrou um aumento significativo no número de passageiros em voos para Orlando ao longo dos meses de 2023 e 2024, com picos notáveis em outubro de 2023 e janeiro de 2024.

Naturalmente, os principais Pontos de Origem de passageiros são os aeroportos de Viracopos (VCP), principal hub da Azul, que concentra voos de todo o país, representa 65% do total do fluxo de passageiros, Recife (REC), que facilita grandemente a logística de passageiros do Nordeste e Confins (CNF), na grande Belo Horizonte, com respectivamente, com 18% e 13% dos passageiros, respectivamente.

Interessante dado é verificar a faixa etária dos passageiros: As crianças e os adolescentes (menores de idade) representam a maior parte dos passageiros, com aproximadamente 47% do total do fluxo. A faixa etária de 35 a 45 anos é a segunda maior, representando cerca de 38% do total. Passageiros de 46 a 59 anos somam aproximadamente 28% do total. Jovens adultos de 18 a 25 anos e adultos de 26 a 34 anos representam juntos cerca de 26% do total.

Azul+Disney

Nenhuma companhia do mundo tem uma frota Disney como a Azul. Ambas as empresas (Azul e Disney) combinam suas estratégias fortemente, sobretudo, porque são fãs incondicionais das experiências.

Para aprimorar ainda mais a vivência do passageiro, a Azul, em parceria com a Azul Viagens de dispõe de Colaboradores dedicados a recepcionar os passageiros na Flórida, facilitando bastante a viagem de todos.

A Azul hoje conta com 5 aeronaves da Família A320 inspirados em personagens Disney:

Ano de chegada: Personagem, Modelo

• 2021: Mickey Mouse nas nuvens (PR-YSH) - A320 Neo

• 2022: Minnie Mouse nas nuvens (PR-YJF) - A321 Neo

• 2022: Pato Donald nas nuvens (PR-YSI) - A320 Neo

• 2023: Margarida nas nuvens (PR-YSK) - A320 Neo

• 2024: Pateta nas nuvens (PR-YSR) - A320 Neo

Legenda: Foto com os personagens da Frota Mais Mágica - Azul Foto: Igor Pires/Arquivo pessoal

‘Frota Mais Mágica do Mundo’ com 5 aeronaves temáticas:

Já escrevemos sobre a estratégia das pinturas da Frota Mais Mágica do Mundo. Para nos atualizarmos sobre, converso com a gerente de marketing da Azul, que me fala sobre a ideia bem sucedida.

Não me fala sobre quanto tempo de contrato há entre Disney e Azul, mas revela que “haverá Frota Mais Mágica ainda por bastante tempo”. “Nós recebemos as 4 primeiras aeronaves entre 2021 e 2023 e começamos a nos perguntar qual seria a próxima aeronave. Daí muita gente nos dizia que deveria ser o Pateta a quinta aeronave” conta-nos Tariana Cruz.

Quando perguntei se haverá um 6º avião, Tariana responde que não sabe e, de outras pessoas na viagem a Orlando, ouvi que na Azul muita gente também se pergunta se haverá.

Lembro que o Pateta nos foi revelado num evento no primeiro trimestre de 2023, quando fomos até Campinas, no Hangar da Azul, justamente para a celebração dos 4 primeiros aviões.

Se houver um próximo evento marcado para mostrar as 5 aeronaves juntas, certamente, seria o momento ideal para a Azul divulgar um eventual sexto avião.

Legenda: 4 primeiros aviões da Frota Mais Mágica do Mundo Foto: Azul/Disney/Divulgação

Disney e Brasil

O Brasil continua sendo de grande relevância para o grupo Walt Disney World. Segundo a diretora de vendas e marketing Cinthia Douglas, “A afinidade do público brasileiro com a Disney é algo que vemos como único. Essa paixão é uma das razões pelas quais os brasileiros visitam tantos nossos parques.”

De fato, a Azul compartilha que registrou um aumento significativo no número de passageiros em voos para Orlando ao longo dos meses de 2023 e 2024, com picos notáveis em outubro de 2023 e janeiro de 2024.

Parques Disney

Estar na Disney é viver grandes experiencias, a maioria delas de grande emoção.

Seja a forte adrenalina de experimentar as montanhas-russas para todas as idades, quedas livres, até a emoção em presenciar os belíssimos shows de fogos presentes em vários parques.

Desde a hospedagem num dos excelentes Resorts Disney, até os dias nos Parques: tudo é milimetricamente pensado para encantar, conectando os visitantes com seus grandes ídolos: Tire fotos com eles. Mickey e toda sua turma, Branca de Neve, Star Wars, Toy Story, Guardiões da Galáxia, Indiana Jones e muito mais estão por lá.

Legenda: Mickey e Minnie no Magic Kingdom Foto: Disney Connect/Divulgação

É incrível. Organização, segurança, alegria centenas de atrações, muitas delas bem radicais. A Disney consegue que pessoas que nunca pensaram em curtir montanhas-russas, façam-no e, como nunca achei que seria possível, queiram repetir.

Digo novamente, a segurança “pública” nos parques é tamanha que seus pertences podem ser deixados nas espreguiçadeiras do parque aquático Typhoon Lagoon ou seu carrinho de bebê te aguardando enquanto experimenta as atrações: ninguém vai violá-los.

O passeio em amigos ou em família é ideal, para que todos os causos do dia possam sem compartilhados. Certamente, muitos sorrisos e gargalhadas.

Adicionalmente, os parques estão sempre se atualizando. Entre minha primeira ida em novembro de 2022, também com Azul e Disney, e agora agosto de 2024, já pude ver várias atrações novas. Colaboradores da Disney com quem conversamos já nos contam que novas atrações surgirão em breve.

Walt Disney World Resorts

Com mais de 104 km², o Walt Disney World Resort na Flórida é o maior e mais completo destino de resort do mundo. Desde sua inauguração em 1º de outubro de 1971, o resort cresceu para abranger quatro parques temáticos mundialmente famosos, dois parques aquáticos, dois distritos de compras, refeições e entretenimento, mais de 25 hotéis resorts, um complexo esportivo para profissionais e amadores, e inúmeras atividades recreativas.

No Walt Disney World Resort, "se locomover" é metade da diversão. O resort é lar de uma rede de transporte integrada e abrangente que inclui monorails, barcos, gôndolas aéreas, Minnie Vans e ônibus temáticos coloridos. • Com mais de 80.000 cast members, o Walt Disney World é o maior empregador em um único local nos EUA.

*O Colunista viajou a convite da Azul Linhas Aéreas e Walt Disney World.