Como é voar entre Campinas e Orlando pela Azul? Veja relato de viagem

A Azul comprova que a aviação ainda pode ser glamourosa e nos apresenta o seu melhor no Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas, maior hub da companhia.

Fomos com eles até Orlando, nos Estados Unidos, e experimentamos praticamente tudo que a companhia pode oferecer de melhor ao cliente. Assim, vamos mostrar o porquê voar com a Azul pode ser muito "chique".

O Aeroporto de Campinas já é por si uma boa experiência. É um dos terminais de maior capacidade do Brasil, muito amplo, moderno e, dado que opera longe de sua capacidade máxima, permite mais conforto e agilidade na passagem do raio-x, por exemplo.

Campinas ainda é o quarto aeroporto que mais movimenta passageiros internacionais do País e é no setor internacional onde nossa viagem começa.

Conseguimos fazer o check-in no setor reservado ao passageiro categoria Diamante do programa de fidelidade da companhia, status atingível também através de cartão de crédito da companhia em parceria com banco brasileiro.

Além de dezenas de vantagens, o status (que já traz muito requinte) permite ao passageiro se despreocupar com algo crítico sobretudo para viagens internacionais: o número de bagagens que podem ser despachadas. Poderíamos ter despachado até 3 volumes de bagagens de 23 kg para EUA e Europa. É uma capacidade enorme que dá ao cliente uma grande flexibilidade.

Lounge Azul

Tomamos café da manhã no lounge internacional da Azul. E foi um café da manhã de hotel de ótima categoria. Havia de tudo, desde uma ilha de cafés selecionados, frutas, pães, sanduíches, salgados, queijos. Havia também espaço para bebidas proteicas, sucos, refrigerantes, cervejas e vinhos. Tomamos um café realmente especial.

Legenda: Lounge da Azul em Campinas Foto: Igor Pires

Ainda, havia espreguiçadeiras, sofás amplos, vários ambientes: nunca havia visto em outro lounge. O cliente poderia ainda utilizar as duchas disponíveis, importante para conexões longas.

Não há melhor forma de aguardar um voo assim, com conforto, conveniência e muita comida gostosa: por isso, digo que a companhia consegue resgatar tempos por dourados da aviação.

Espaço mais Azul

Quando fiz o despacho das malas, descobri que teria acesso ao espaço mais Azul do Airbus 330-900 que nos levaria até Orlando. Assim, tivemos mais espaço entre as pernas, poltronas que reclinavam mais, além de um kit amenidades com meias, máscara para os olhos, lenços umedecidos, escova, pasta de dente e um oportuno cobertor.

Aeronave de fuselagem larga. Que outra forma de voar em grande estilo que em um widebody, aeronave de corredor duplo? E o Airbus 330-900 é das aeronaves mais novas e modernas que voam no Brasil. Alia amplitude com motores silenciosos e muita estabilidade entre os ventos fortes que enfrentamos entre Campinas e Orlando: o avião pouco mexia.

A configuração de assentos em 2-4-2 do A330 são pontos altos do avião, sobretudo para quem viaja nas pontas como eu. Muito mais liberdade para se movimentar pelo avião, diferente da configuração com 3 poltronas nos lados.

Refeições quentes

A Azul continua ganhando o cliente pela gastronomia. O serviço de bordo ofereceu duas opções de pratos após 1 hora de decolagem: Polpetone com purê de batatas e massa com molho vermelho. Acompanhado de salada verde e condimentos, pão e manteiga. Como bebida, pudemos escolher entre água, sucos, refrigerantes, cerveja e vinhos (branco ou tinto). Por fim, uma deliciosa sobremesa de coco.

Legenda: Refeição a bordo do A330-900 da Azul Foto: Igor Pires

Ao longo de todo o voo, opções de vinho e cervejas, além de que os famosos snacks da companhia estavam a bordo também disponíveis aos clientes. Por volta de 1 hora e meia antes do pouso, um lanche quente com pão, frios e café. Foram quase 9 horas de voo tranquilo.

Belo aeroporto de Orlando

Por fim, o espetáculo acaba com a chegada pontual ao aeroporto de Orlando. Bastante próximo das atrações da Disney que fomos curtir. O novo terminal C é amplo e possui fácil imigração, longe de qualquer stress.

Um voo assim torci para durar mais um pouco.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

**O colunista viajou a convite da Azul Linhas Aéreas.

