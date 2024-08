Fortaleza assume liderança no Nordeste em número de passageiros internacionais; veja de onde vêm os voos

Com a pior malha doméstica entre os três maiores aeroportos do Nordeste, Fortaleza assumiu a liderança na movimentação de passageiros internacionais em julho deste ano e no acumulado de 2024 nas regiões Norte e Nordeste.

A Capital não mantinha a liderança no Nordeste deste 2022, quando a cidade esteve à frente de Recife e Salvador na movimentação internacional. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O feito costuma chamar atenção dado que Fortaleza possui, sobretudo em 2023 e 2024, a pior conectividade doméstica das três grandes Regiões Metropolitanas, apresentando forte seu mercado consumidor interno e o poder que possui de receber visitantes estrangeiros, quase todos europeus.

Em julho passado, Fortaleza liderou pelo 4º mês seguido em número de passageiros internacionais, o que fez com que ultrapassasse Salvador no consolidado de 2024.

Movimentação internacional em julho/2024

Fortaleza: 38.886 Salvador: 36.736 Recife: 33.015 Natal: 7.013 Maceió: 3.124 Porto Seguro: 2.183 João Pessoa: 265

No “super” mês de julho, Fortaleza conseguiu superar o patamar de 550 mil passageiros, incluindo viajantes de voos domésticos e internacionais, crescimento superior a 7% ante julho de 2023. O número ainda é fraco se comparado a anos anteriores.

Qual a procedência dos voos internacionais?

Os números internacionais cresceram bem com o acréscimo de frequências internacionais da Gol para Miami e Orlando, destaque para o trecho Fortaleza-Orlando com média de 94% de ocupação.

As duas frequências para Miami e a semanal para Orlando da Gol estão à venda já para 2025, de fato, vieram para ficar.

Outro destaque pode ser atribuído para os voos entre Fortaleza e Buenos Aires, com taxa de ocupação de 91% em média (ida e volta), resultado excelente. Assim, fica mais fácil entender o porquê de a Gol escalar uma 3ª frequência para a Argentina no 1º trimestre de 2025.

No caso da Air France, aconteceu algo cíclico e curioso. Na maioria dos meses do ano, há sempre mais passageiros deixando Fortaleza rumo à Paris, que o trecho inverso. Eis que nesse julho, houve uma inversão.

Os passageiros entre Paris e Fortaleza foram bem mais numerosos que a ida, diferença de mais de 500 pessoas. O resultado da ida foi “fraco” para a rota: 86%. Já o trecho da volta foi fortíssimo e atingiu mais de 96%, o que resultou na média de 91%.

A maior transportadora de passageiros em voos internacionais em Fortaleza é a TAP, que movimentou em julho quase 18 mil passageiros, com ocupação média de 86%.

Veja os números de julho:

Fortaleza-Buenos Aires-Fortaleza: 2.564

Fortaleza-Lisboa-Fortaleza: 17.769

Fortaleza-Miami-Fortaleza: 9.596

Fortaleza-Orlando-Fortaleza:1.266

Fortaleza-Paris-Fortaleza: 7.691

