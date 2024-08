Latam inicia venda de voo entre Fortaleza e Santiago; bilhetes de ida e volta a partir de R$ 1,8 mil

A Latam iniciou as vendas dos voos entre Fortaleza e Santiago do Chile. As operações entre as duas cidades começam no dia 30 de novembro, com voos semanais.



Os voos são operados sempre aos sábados (ida) e domingo (retorno à Fortaleza). A Latam escolheu o Airbus A320neo para a rota, que tem duração média de 6h30.

Veja também Igor Pires Latam retoma hub de Fortaleza e registra o maior número de operações da companhia em mais de 10 anos Igor Pires Fortaleza ganha terceira frequência semanal para Buenos Aires a partir de 2025 Igor Pires Infraero deverá deixar gestão de 10 aeroportos regionais do Ceará a partir de outubro

Preços dos voos

O valor da ida é encontrado no dia 30 de novembro por R$ 880,90 e o retorno, por exemplo, por R$ 927,99, totalizando R$ 1.808,90. É uma excelente condição de abertura de vendas.

Fortaleza terá oportunidade assim de ter grande demanda inicial pelos voos, também se aproveitando da conectividade Latam em Fortaleza. A companhia inicia as vendas com o pé direito, portanto.

Com a Latam, a ligação é inédita e dá mais uma excelente saída para o viajante nordestino a um interessante país, o Chile. Fortaleza já teve ligação a Santiago com companhias europeias na década de 2000. O voo vinha de Madri e fazia escala em Fortaleza até Santiago.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil